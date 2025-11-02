נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב לחיפושים אחרי הפצ"רית ואיתורה, כשהבהיר כי "מילים שיוצאות משליטה – מציתות אש מסוכנת ומסכנות חיים. כעת חיוני להנמיך את גובה הלהבות, לגלות אנושיות ורגישות"

נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב הערב (ראשון) לחיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי והחשש לחייה, שהסתיימו באיתורה כשהיא בחיים. בדבריו קרא לציבור ולמערכת הפוליטית להימנע מהמשך המתקפות והעימותים משני הצדדים.

"חדלו את ההאשמות והמתקפות ההדדיות!" קרא הרצוג. "מילים שיוצאות משליטה – מציתות אש מסוכנת ומסכנות חיים. כעת חיוני להנמיך את גובה הלהבות, לגלות אנושיות ורגישות".

עוד באותו נושא באופוזיציה מזהירים: "כולנו צריכים לעצור ולעשות חשבון נפש" 19:36 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עם זאת, הרצוג הבהיר כי "לצד ההקלה, השעות האחרונות מחייבות אותנו להפקת לקחים מיידית. כחברה וכמדינה נצטרך עוד לחקור וללמוד הרבה על הימים האחרונים ועל הפרשה המטלטלת הזו, עם כל המשמעויות שנגזרות מכך".