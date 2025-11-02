נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיב הערב (ראשון) לחיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי והחשש לחייה, שהסתיימו באיתורה כשהיא בחיים. בדבריו קרא לציבור ולמערכת הפוליטית להימנע מהמשך המתקפות והעימותים משני הצדדים.
"חדלו את ההאשמות והמתקפות ההדדיות!" קרא הרצוג. "מילים שיוצאות משליטה – מציתות אש מסוכנת ומסכנות חיים. כעת חיוני להנמיך את גובה הלהבות, לגלות אנושיות ורגישות".
עם זאת, הרצוג הבהיר כי "לצד ההקלה, השעות האחרונות מחייבות אותנו להפקת לקחים מיידית. כחברה וכמדינה נצטרך עוד לחקור וללמוד הרבה על הימים האחרונים ועל הפרשה המטלטלת הזו, עם כל המשמעויות שנגזרות מכך".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
צייצן - על החיילים הגנת?
על חיילי כח 100 הגן צייצן דוחה20:19 02.11.2025
אור
בוקר טוב לך אדוני הנשיא איפה היית עד עכשו20:38 02.11.2025
שובל
תגידי זה שומע את עצמך במשך ארבע שנים שוטפים את ראש הממשלה את אשתו את הילדים שלו את כל הצד הימני של המפה, לא צייצת ולא פעם אחת, אתה הנשיא...
תגידי זה שומע את עצמך במשך ארבע שנים שוטפים את ראש הממשלה את אשתו את הילדים שלו את כל הצד הימני של המפה, לא צייצת ולא פעם אחת, אתה הנשיא הכי פוליטי שהיה אי פעם במדינת ישראלהמשך 20:33 02.11.2025
גולן
איפה היית הנשיא,שהכפישה ושפכה את דמם של חיילינו ?אז לא דיברת!!פתאום אתה מצייץ ???צבוע20:28 02.11.2025
