מזג אוויר בימים הקרובים יהיה לא יציב. תחול ירידה קלה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים בחלק מאזורי הארץ. החל מרביעי – חם ויבש עד שרבי. יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. משעות הערב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי.

יום שלישי: מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.