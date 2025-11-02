מזג אוויר בימים הקרובים יהיה לא יציב. תחול ירידה קלה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים בחלק מאזורי הארץ. החל מרביעי – חם ויבש עד שרבי.
יום שני: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. משעות הערב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
יום רביעי: מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.
יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
