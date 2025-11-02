נציגי הצלב האדום בדרכם לנקודת מפגש בדרום רצועת עזה, בה יקבלו את ארונותיהם של 3 חטופים חללים שגופתיהם חולצו. בחמאס טוענים כי בין הגופות שיוחזרו נכלל גם אל"מ אסף חממי ז"ל

פעימת שחרור נוספת: דובר צה"ל הודיע הערב (ראשון) כי "על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש בדרום הרצועה, בה יועברו לידיו מספר ארונות של חטופים חללים".

בהודעה הישראלית נמסר כי "צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים. חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".

כאמור, בחמאס טענו מוקדם יותר היום כי איתרו בחיפושים את גופותיהם של 3 חללים חטופים שהוחזקו ברצועה ונרצחו. על פי הודעת ארגון הטרור, בין הגופות שיוחזרו צפוי להיות גם גופתו של אלוף משנה אסף חממי ז"ל, שנחטף בשביעי באוקטובר אל שטח הרצועה ונרצח על ידי מחבלי החמאס.

פרטים נוספים מיד