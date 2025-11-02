שר האוצר וחבר הקבינט הביטחוני, בצלאל סמוטריץ', יצא בחריפות כנגד הדיווחים כי ישראל מנהלת מגעים עם קטאר על האפשרות לאפשר חילוץ של מחבלי חמאס, הכלואים בשטח הקו הצהוב הישראלי ברצועה, רגע לפני חיסולם.
מוקדם יותר דווח בקטאר כי מתקיימים מגעים בתיווך הממשל הקטרי בין ישראל לחמאס, במטרה לאפשר לחיילי חמאס הנצורים בשטחי שליטת צה"ל לחצות דרך מסדרונות הומניטריים לשטחי חמאס בצפון הרצועה. בישראל לא נמסרה עד כה תגובה רשמית לדיווחים.
לדברי סמוטריץ', צה"ל מנהל כבר חודשים מצוד אחר מחבלים של הזרוע הצבאית של חמאס, הנצורים ב"כיסים" קטנים במרחב רפיח.
"המחבלים האלה רצחו שלושה לוחמים גיבורים רק בימים האחרונים," אמר השר. "לתת להם לצאת בשלום רגע לפני שלוחמי צה"ל שמים עליהם את ידם ומחסלים אותם — זו איוולת ביטחונית ומוסרית. אני קורא לראש הממשלה לדחות את הרעיון ההזוי הזה על הסף."
עוד הוסיף סמוטריץ' כי "המחבלים הללו הם בני מוות, וזה צריך להיות סופם."
על פי הדיווחים הבינלאומיים, המדינות המתווכות מקיימות מגעים אינטנסיביים ונרחבים בניסיון להביא ל"חילוצם" של אותם מחבלים, כאשר יש כאלה שסבורים שההאצה בשחרור הגופות של שלושה חטופים שצפויים להיות מועברים לישראל הלילה, קשורה לנושא.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אילנה
רק אחרי החזרת כל החטופים ולא דקה קודם!!20:09 02.11.2025
יו
מר איוולת ביטחונית ומוסרית בשבילך!20:03 02.11.2025
איילה
במקרה זה סמוטריץ צודק למרות שאינני מחסידיו. נתניהו מאבד את הראש.20:01 02.11.2025
