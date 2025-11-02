שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את נתניהו בעקבות הדיווחים על מגעים עם קטאר לחילוץ מחבלי חמאס הנצורים ברפיח, וכינה את המהלך "איוולת ביטחונית ומוסרית" שיש לדחות מיד.

שר האוצר וחבר הקבינט הביטחוני, בצלאל סמוטריץ', יצא בחריפות כנגד הדיווחים כי ישראל מנהלת מגעים עם קטאר על האפשרות לאפשר חילוץ של מחבלי חמאס, הכלואים בשטח הקו הצהוב הישראלי ברצועה, רגע לפני חיסולם.

מוקדם יותר דווח בקטאר כי מתקיימים מגעים בתיווך הממשל הקטרי בין ישראל לחמאס, במטרה לאפשר לחיילי חמאס הנצורים בשטחי שליטת צה"ל לחצות דרך מסדרונות הומניטריים לשטחי חמאס בצפון הרצועה. בישראל לא נמסרה עד כה תגובה רשמית לדיווחים.

לדברי סמוטריץ', צה"ל מנהל כבר חודשים מצוד אחר מחבלים של הזרוע הצבאית של חמאס, הנצורים ב"כיסים" קטנים במרחב רפיח.

"המחבלים האלה רצחו שלושה לוחמים גיבורים רק בימים האחרונים," אמר השר. "לתת להם לצאת בשלום רגע לפני שלוחמי צה"ל שמים עליהם את ידם ומחסלים אותם — זו איוולת ביטחונית ומוסרית. אני קורא לראש הממשלה לדחות את הרעיון ההזוי הזה על הסף."

עוד הוסיף סמוטריץ' כי "המחבלים הללו הם בני מוות, וזה צריך להיות סופם."

דיווחים בקטאר: "פועלים מול ישראל לחילוץ מחבלי חמאס מחיסול"

על פי הדיווחים הבינלאומיים, המדינות המתווכות מקיימות מגעים אינטנסיביים ונרחבים בניסיון להביא ל"חילוצם" של אותם מחבלים, כאשר יש כאלה שסבורים שההאצה בשחרור הגופות של שלושה חטופים שצפויים להיות מועברים לישראל הלילה, קשורה לנושא.