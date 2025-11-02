במפלגות האופוזיציה הגיבו לחיפושים אחרי הפצ"רית שהסתיימו באיתורה כשהיא בחיים, והזהירו כי "זוהי קריאת השכמה – כולנו צריכים לעצור ולעשות חשבון נפש"

חברי הכנסת של מפלגות האופוזיציה הגיבו הערב (ראשון) לחיפושים אחר הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי והחשש לחייה, שהסתיימו באיתורה כשהיא בחיים. בדבריהם קראו לפעול להרגעת הרוחות בציבור ולהימנע ממתקפות והסתה.

יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר בציוץ שפרסם ברשתות החברתיות כי "זוהי קריאת השכמה – כולנו צריכים לעצור ולעשות חשבון נפש". גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי מדובר ב"בשורות טובות. חיי אדם הם מעל הכל".

הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט הדגיש בדבריו כי "אירועי השעות האחרונות, גם אם נשמנו בסופם לרווחה, חייבים להעיר את כולנו! גם אם שגו וכשלו, התרת דמם של משרתי ציבור היא חמורה והרסנית. ההסתה וההתלהמות מפרקות את מדינת ישראל מבפנים והן חטא, לאדם ולמדינה. חקר האמת- כן. מסע ציד – לא".