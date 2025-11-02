אחרי שפרסמה ציוץ בו קבעה כי הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי שמה קץ לחייה, ואף האשימה את הימין – מפכ"ל המשטרה בוחן לפתוח בחקירה נגד שקמה ברסלר.
מוקדם יותר, בעיצןמם של החיפושים אחרי ירושלמי – בסופם היא נמצאה בריאה ושלמה – כתבה ברסלר: "אלה שהסיתו נגד רבין קיבלו שליטה במשטרה. אותה משטרה שלא הגנה על חיילי צה"ל והפרקליטות כשאספסוף מוסת מתוך הכנסת ומחוצה לה פלש לשדה תימן ובית ליד".
"תחת הלחץ המתועב הזה הפצ"רית עשתה טעות. אבל שלא יהיה ספק – זו אותה אידיאולוגיה שהביאה לרצח רבין שגם דחפה את הפצ"רית למותה. ת.נ.צ.ב.ה".
לפני מספר דקות מחקה ברסלר את הציוץ, אך צילום מסך שלו ממשיך להיות מופץ ברשתות החברתיות.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
המשטרה באמת לא הגנה על בסיס בית ליד מפני הפריצה האלימה, למרות, שהיה ידוע לה מראש על הפריצה. אפשרה לאספסוף לשבור את השער החשמלי, לפרוץ לתוך הבסיס ולתקוף חיילים. מפכ"ל המשטרה...
המשטרה באמת לא הגנה על בסיס בית ליד מפני הפריצה האלימה, למרות, שהיה ידוע לה מראש על הפריצה. אפשרה לאספסוף לשבור את השער החשמלי, לפרוץ לתוך הבסיס ולתקוף חיילים. מפכ"ל המשטרה צריך לתת תשובות!!! לפני שיפתח בחקירה על ציוץ.המשך 19:48 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ש
לשקמה מעניין כבר אמרת קדיש לפצרית למרות שהיא חייה-פסיכית19:52 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
המשטרה באמת לא הגנה על בסיס בית ליד מפני הפריצה האלימה, למרות, שהיה ידוע לה מראש על הפריצה. אפשרה לאספסוף לשבור את השער החשמלי, לפרוץ לתוך הבסיס ולתקוף חיילים. מפכ"ל המשטרה...
המשטרה באמת לא הגנה על בסיס בית ליד מפני הפריצה האלימה, למרות, שהיה ידוע לה מראש על הפריצה. אפשרה לאספסוף לשבור את השער החשמלי, לפרוץ לתוך הבסיס ולתקוף חיילים. מפכ"ל המשטרה צריך לתת תשובות!!! לפני שיפתח בחקירה על ציוץ.המשך 19:48 02.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר