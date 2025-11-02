מפכ"ל המשטרה בוחן לפתוח בחקירה נגד שקמה ברסלר, בעקבות ציוץ שפרסמה בו קבעה כי הפצ"רית שמה קץ לחייה ואף האשימה את הימין

אחרי שפרסמה ציוץ בו קבעה כי הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי שמה קץ לחייה, ואף האשימה את הימין – מפכ"ל המשטרה בוחן לפתוח בחקירה נגד שקמה ברסלר.

מוקדם יותר, בעיצןמם של החיפושים אחרי ירושלמי – בסופם היא נמצאה בריאה ושלמה – כתבה ברסלר: "אלה שהסיתו נגד רבין קיבלו שליטה במשטרה. אותה משטרה שלא הגנה על חיילי צה"ל והפרקליטות כשאספסוף מוסת מתוך הכנסת ומחוצה לה פלש לשדה תימן ובית ליד".

"תחת הלחץ המתועב הזה הפצ"רית עשתה טעות. אבל שלא יהיה ספק – זו אותה אידיאולוגיה שהביאה לרצח רבין שגם דחפה את הפצ"רית למותה. ת.נ.צ.ב.ה".

לפני מספר דקות מחקה ברסלר את הציוץ, אך צילום מסך שלו ממשיך להיות מופץ ברשתות החברתיות.