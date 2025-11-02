אחרי שכוחות רבים הוקפצו לחיפושים בעקבות חשש לחייה, במשטרה אישרו כי הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי אותרה כשהיא בריאה ושלמה

אחרי שכוחות משטרה וצבא הוקפצו לחיפושים אחריה בעקבות חשש לחייה, כעת דווח כי הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי אותרה בחיים. גורמי ביטחון אמרו כי הפצ"רית יצרה קשר עם בעלה – ומיד לאחר מכן המשטרה עדכנה כי "בהמשך לחיפושים אודות נעדרת באזור החוף בהרצליה , כעת נמסר כי הנעדרת נמצאה בריאה ושלמה".

כאמור, בשעה האחרונה דווח על חיפושים אחרי הפצ"רית, ששמה נקשר בימים האחרונים לפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. משעות הבוקר נותק עמה הקשר, וכתוצאה כוחות משטרה רבים הוזעקו לחיפושים. מסוקים משטרתיים הועלו לאוויר באיזור חוף הצוק, שם אותר רכבה כשהיא לא בתוכו.

עוד באותו נושא כבר מאשימים את הימין: כך הגיבה שקמה ברסלר להיעדרות הפצ"רית 18:48 | חדשות סרוגים 12 2 😢 😀

בהמשך גם כוחות הצבא הצטרפו לחיפושים, כשהרמטכ"ל אייל זמיר הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה"ל בכדי לנסות לאתרה בהקדם המיידי. כאמור, לאחר כשעה המשטרה אישרה כי הפצ"רית אותרה כשהיא בחיים.