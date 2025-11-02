אחרי שכוחות משטרה וצבא הוקפצו לחיפושים אחריה בעקבות חשש לחייה, כעת דווח כי הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר ירושלמי אותרה בחיים. גורמי ביטחון אמרו כי הפצ"רית יצרה קשר עם בעלה – ומיד לאחר מכן המשטרה עדכנה כי "בהמשך לחיפושים אודות נעדרת באזור החוף בהרצליה , כעת נמסר כי הנעדרת נמצאה בריאה ושלמה".
כאמור, בשעה האחרונה דווח על חיפושים אחרי הפצ"רית, ששמה נקשר בימים האחרונים לפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן. משעות הבוקר נותק עמה הקשר, וכתוצאה כוחות משטרה רבים הוזעקו לחיפושים. מסוקים משטרתיים הועלו לאוויר באיזור חוף הצוק, שם אותר רכבה כשהיא לא בתוכו.
בהמשך גם כוחות הצבא הצטרפו לחיפושים, כשהרמטכ"ל אייל זמיר הנחה את אגף המבצעים להפעיל את כל האמצעים העומדים לרשות צה"ל בכדי לנסות לאתרה בהקדם המיידי. כאמור, לאחר כשעה המשטרה אישרה כי הפצ"רית אותרה כשהיא בחיים.
מה דעתך בנושא?
12 תגובות
2 דיונים
שירי מנתניה
מסכנה, מה מחכה לה. היה עדיף לה להתאבד.19:03 02.11.2025
מס
בתגובה ל: שירי מנתניה
היא לא מסכנה מכרה חיילים19:36 02.11.2025
ירושלמית אנונימית
בתגובה ל: שירי מנתניה
יש מחשבות שהשתיקה יפה להן. זו אחת מהן19:59 02.11.2025
שליח הקבה
אוי ואבוי. ברוך השם שנמצאה.19:18 02.11.2025
אדר
חחח ידענו שזה הצעד הבא...19:24 02.11.2025
אלי
שתחזור בתשובה19:21 02.11.2025
תלמה
ברוך השם, הקלה רבה שהיא איתנו.19:31 02.11.2025
נורא
כשראש הממשלה הוא מכונת רעל, אז למה כבר אפשר לצפות?19:32 02.11.2025
אריה
תעזבו אותה כבר כל הפוליטיקאים המסריחים עלוקות תרדו ממנה את הדם שתיתם לה חיות לא מתנהגות בצורה כזו19:41 02.11.2025
חי
ושהיא הרסה את החיים לחיילים מכח 100 זה בסדר? למה כי היא שמאלנית?19:52 02.11.2025
חיים
תרגיל מסריח עכשיו יטענו לחוסר שפיות ולא יוכלו להעמיד אותה לדין19:53 02.11.2025
עולם הפוך
אם היא היתה מקבלת שכר מקטר, שמממנת את הנוחבות, מכונת הרעל היתה מגוננת עליה19:58 02.11.2025
