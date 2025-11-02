חמאס הודיע כי ימסור בשעות הקרובות גופות של 3 חטופים אל שטח ישראל, ביניהם צפוי להיות גם אלוף משנה אסף חממי ז"ל

ארגון הטרור חמאס הודיע למתווכות, לצלב האדום ולצה"ל כי ימסור 3 גופות של חטופים חללים, חזרה אל שטח ישראל.

ארגון הטרור ברצועה עדכן כי לאחר שלטענתו, במהלך חיפושים אותרו היום 3 גופות של חטופים חללים שהוחזקו ברצועה ונרצחו, הארגון מתאם את העברתם אל ידי הצלב האדום ומשם אל ישראל בשעות הקרובות.

על פי ההודעה הרשמית שנמסרה מטעם ארגון הטרור, הליך השחרור צפוי להתממש בזמן הקרוב, כאשר יכול להיות שיבוצע כבר תוך שעתיים או אפילו פחות.

על פי ארגון הטרור, בין הגופות שיוחזרו צפוי להיות גם אלוף משנה אסף חממי ז"ל, שנחטף בשביעי באוקטובר אל שטח הרצועה ונרצח על ידי מחבלי החמאס.