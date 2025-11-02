הוא גרם לעולם לצחוק ולצעוק "!We were on a break" – דייוויד שווימר חוגג 59, ואנחנו עם העובדות המפתיעות על רוס מ"חברים": מהעברית שלמד ועד התמיכה בישראל

הוא היה הפליאונטולוג הכי אהוב בטלוויזיה, זה שגרם לעולם לצחוק, לבכות, ולצעוק "!We were on a break". לרגל יום הולדתו ה-59 של דייוויד שווימר, האיש שמאחורי רוס גלר, ריכזנו לכם 10 עובדות מפתיעות על השחקן, הבמאי והאקטיביסט היהודי-אמריקאי שכבש את העולם – וגם קצת את הלב הישראלי.

1. כמעט הפך לרופא

למרות כישרונו הבימתי, שווימר הצטיין דווקא במדעים ובמתמטיקה ותכנן ללמוד רפואה – עד שמורה לדרמה בתיכון שכנעה אותו להצטרף לקורס קיץ באוניברסיטת נורת'ווסטרן. משם הדרך לבמה כבר הייתה סגורה..

2. "חברים" נכתבה עליו

שווימר היה השחקן הראשון שלוהק לסדרה "חברים", והיוצרים הודו כי דמותו של רוס גלר נכתבה במיוחד בשבילו. בהמשך ביים בעצמו עשרה פרקים והפך לדמות משמעותית גם מאחורי הקלעים.

3. כמעט נעלם מהמסך – וחזר בענק

אחרי "חברים", שווימר כמעט נעלם מהוליווד במשך כמה שנים, במכוון. הוא סיפר שרצה להתרחק מהתהילה ולחזור לעצמו אחרי עשר שנים של חשיפה אינטנסיבית. כשחזר – זה היה בענק: בתפקיד עורך הדין רוברט קרדשיאן בסדרה "אמריקה נגד או.ג'יי. סימפסון", עליו זכה לשבחים ופרס מועמדות לאמי.

4. כמעט שיחק ב"גברים בשחור"

לפני שזכה בתפקיד ששינה את חייו, שווימר דחה את ההצעה לשחק את התפקיד הראשי בסרט "גברים בשחור" – תפקיד שהלך לבסוף לוויל סמית'. בדיעבד, זו הייתה אחת ההחלטות הגורליות בקריירה שלו.

5. החבר שהפך למורה

שווימר סיפר בעבר שכשיסיים לשחק, היה רוצה להפוך למורה בבית ספר ציבורי, כדי להשפיע על הדור הצעיר וללמד חשיבה ביקורתית וערכים. "אין תפקיד חשוב יותר מהוראה", אמר בראיון.

6. הסצנה ששברה אותו

בצילומי הסצנה המפורסמת "!We were on a break", שווימר הודה שלא הצליח לעצור את הצחוק ונאלץ לצלם אותה יותר מעשר פעמים, כי ג׳ניפר אניסטון פשוט הצחיקה אותו בלי הפסקה.

7. שומר על פרטיות קנאית

בניגוד לרוב כוכבי הוליווד, שווימר כמעט לא נחשף ברשתות החברתיות, שומר על פרופיל נמוך ומתרחק מהפפראצי – בעיקר כדי להגן על בתו קליאו ולשמור לה על ילדות נורמלית.

8. מדבר קצת עברית

בזמן הזוגיות עם השחקנית הישראלית מילי אביטל, שווימר למד לומר לא מעט מילים בעברית – כמו "מה נשמע" ו"יאללה". מאז הוא מספר שיש לו "חיבה גדולה לישראל ולישראלים".

9. שגריר נגד אנטישמיות

מאז מתקפת 7 באוקטובר, שווימר הפך לאחד הקולות הבולטים בהוליווד נגד אנטישמיות. הוא פרסם פוסטים בעד ישראל, חתם על מכתב לנשיא ביידן לשחרור החטופים, ויצא נגד קניה ווסט ואלון מאסק על הפצת שנאה ברשת.

10. "אני פשוט אבא גאה"

שווימר היה נשוי לצלמת הבריטית זואי באקמן, ולהם בת אחת – קליאו, שנולדה ב-2011. למרות הגירושים, השניים שומרים על יחסים קרובים ומגדלים יחד את בתם. "אני פשוט אבא גאה – זו ההפקה הכי חשובה שלי", אמר.