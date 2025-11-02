ראש הממשלה נתניהו חשף מוקדם יותר כי ישראל פועלת כנגד מחבלי חמאס , אשר במסגת הסכם הפסקת האש נותרו "לכודים" בצד הישראלי של הרצועה, וכי צה"ל פועל לחיסולם. רשתות תקשורת בקטאר מדווחות על מגעים קדחתניים של המתווכות מול ישראל בניסיון לאשר את חילוץ את מחבלי חמאס מהאזור ללא חיסולם.
רשת אל־ג'זירה דיווחה מפי מקורות פלסטיניים כי המתווכים הקטארים "מנהלים מגעים אינטנסיביים" מול ישראל בניסיון לאשר מעבר בטוח לפעילי הזרוע הצבאית של חמאס, הכלואים בכיסים מבודדים באזורי רפיח וח’אן יונס, בהם נותרו כוחות צה"ל פרוסים.
מוקדם יותר אמר ראש הממשלה כי:
"צה"ל פועל להשמדת תאי הטרור של חמאס שנותרו כלואים באזורים שבשליטת ישראל. לא נאפשר להם לשוב ולהתארגן מחדש."
ההצעה הקטארית, כך לפי הדיווח, כוללת חילוצם של המחבלים באמצעות רכבי הצלב האדום דרך "מסדרונות הומניטריים" לשטחי שליטת חמאס בצפון הרצועה.
על פי הדיווחים הקטאריים, מבוצעים מגעים קדחתניים מול ישראל בנושא זה, שידרוש בסופו של דבר את אישורה הסופי כשולטת בשטח מבחינה צבאית. על כן, על פי הפרסומים, הדבר יתאפשר רק באישור הדרג המדיני בישראל, במה שיהיה חצייה מוחלטת של הקווים האדומים שהונחו כתשתית להסכם.
יוסף חדד
לחסל את קטאר וכל מי שתומך בחמאס, נקודה.17:38 02.11.2025
אבל הסוכנים הקטארים בלשכה של מושחתיהו מאד אהבו כסף קטארי .... אז לא בטוח שזה כל כך קל ... הקטארים , כנראה , יכולים לספר לך הרבה דברים שאתה לא יודע על מדינת ישראל ועל מי שעומד בראשה ... נתניהו לא המציא את השיטה "לאסוף חומרים על כולם כל הזמן" ... הקטארים מתמחים בנושא הזה שנים ...
בתגובה ל: יוסף חדד
אבל הסוכנים הקטארים בלשכה של מושחתיהו מאד אהבו כסף קטארי .... אז לא בטוח שזה כל כך קל ... הקטארים , כנראה , יכולים לספר לך הרבה דברים שאתה לא יודע על מדינת ישראל ועל מי שעומד בראשה ... נתניהו לא המציא את השיטה "לאסוף חומרים על כולם כל הזמן" ... הקטארים מתמחים בנושא הזה שנים ...18:34 02.11.2025
