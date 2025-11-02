הפרשן הפוליטי עמית סגל מזהיר ממהלך שמתפתח ברצועת עזה על ידי ארגון הטרור חמאס, שמצא דרך נוספת לסחור בגופות החללים החטופים: "לחסל אותם בהקדם"

הפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם אזהרה חריפה בנוגע למהלך המתפתח, לדבריו, ברצועת עזה, והביע חשש מפני ניסיון של ארגון הטרור חמאס ליזום מנגנון סחר חדש ומסוכן.

סגל פתח בדבריו בזהירות: "הלוואי שאתבדה אבל מתפתח סיפור בעייתי ברפיח". לדבריו, על פי דיווח של ערוץ אל ג'זירה, חמאס דורש את חילוצם של מאתיים מחבלים שנלכדו ברפיח מעבר ל"קו הצהוב".

מיד לאחר מכן, ציין סגל את האירוע שארע היום, בו "פתאום היום חמאס מוצא שלוש גופות ועוד עם כיתוב חדש עליהן עם שם של חטוף חלל מוכר".

סגל קישר בין שני האירועים והצביע על דפוס פעולה מדאיג: "מריח כמו ניסיון לסחור שוב בחללים תמורת הישג, במקרה הזה חייהם של מאתיים מחבלים שישובו עטורי ניצחון לעזה כמו הארמיה השלישית אחרי יום כיפור".

סגל קרא למערכת המדינית והביטחונית לנקוט עמדה נחרצת בנושא: "לישראל אסור להסכים לדבר הזה ועליה לפעול בכל העוצמה לחיסולם בהקדם". הוא מבהיר כי אסור לאפשר לחמאס לנצל את גופות החללים כקלף מיקוח לשחרור מחבלים לכודים.