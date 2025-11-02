נשיא סוריה ינחת החודש לביקור היסטורי וחסר תקדים בבית הלבן, מה רוצה ג'ולאני ומה רוצה טראמפ, וכיצד ישראל יכולה להיות המרוויחה הגדולה.

לאחר שהיה לנשיא הסורי הראשון מזה מעל לחמישים שנה שנוחת על אדמת ארה"ב, המנהיג הג'יהאדיסט לשעבר שהנהיג את ההפיכה נגד אסד, אחמד א-שרעא (אל ג'ולאני) יעשה היסטוריה פעם נוספת, ויהיה בקרוב לנשיא הסורי הראשון לדרוך בבית הלבן.

הסרת סנקציות, צירוף לקואליציה נגד טרור איסלאמי, והאפשרות לביסוס יחסי ביטחון עם ישראל כשלב ראשון לנורמליזציה, כל אלה יהיו על הפרק, אך מה מחפש להשיג הנשיא הסורי?

הביקור ההיסטורי צפוי להתממש כבר בשבוע או השבועיים הקרובים, כאשר גורמים מקורבים לנשיא מוסרים כי ככל הנראה הביקור יצא לפעול ב"תחילת נובמבר", למרות שלא נקבו בתאריך ספציפי.

כלכלה והישרדות

בראש ובראשונה: שני הנושאים המרכזיים שצפויים לעמוד על הפרק הם: הסרת סנקציות, ותחילת הליכי שיקום. למען שני צעדים אלה, הקריטיים להמשך קיומו של משטר א-שרעא, תידרש מעורבות עמוקה של ארה"ב.

הממשל האמריקאי עדיין לא הסיר חלק מהסנציות היותר נושכות כנגד הכלכלה הסורית, באופן חלקי בעקבות הפגיעה של אנשי א-שרעא במיעוטים לאורך החודשים האחרונים. על מנת להחל במלאכת השיקום, האמריקאים ידרשו לפתוח את כל הדלתות.

הכלכלה הסורית זקוקה נואשות לתזרים מזומנים, דבר שידרוש ממנה שיקום נרחב של תעשיות כמו שאיבת נפט, חיפושי גז וכריית משאבים נוספים. המפתח לתעשיות אלה מוחזק על ידי חברות בינלאומיות, ברובן אמריקאיות, כמו שברון, של או תאגידי נפט נוספים, אשר ימנעו מפעילות בסוריה כל עוד קיימים עיצומים וחששות סביב המשטר.

ישראל

כמו ארה"ב גם ישראל לקחה צעד אחורה ממשטר א-שרעא, למרות שעל פי דיווחים זרים, הגיעה עם השלטון להסכמות כמעט מלאות, אך בסופו של דבר לחימת אנשי המשטר נגד הדרוזים בסווידא, דחקו את ישראל לפעול כנגד המשטר.

על פי גורמים מקורבים לממשל טראמפ, אחת מהבקשות שהולך להטיל הנשיא טראמפ על א-שרעא, בתמורה ליחס החם וההטבות אותן הוא מבקש מטראמפ, יהיו צעדים משמעותיים לכיוון נורמליזציה עם ישראל, גם אם לא באופן מיידי.

הסורים כבר הביעו נכונות לכונן יחסי ביטחון עם ישראל, לפני זמן קצר הצהיר שר החוץ הסורי כי: "איננו עוסקים כעת בשאלה של כניסת סוריה אל הסכמי אברהם" אך באותה נשימה הסביר כי: "אנחנו צופים כי עד סוף השנה (2025) נגיע לסיכומים ביטחוניים מקיפים עם ישראל".

עוד באותו נושא ארה"ב בדד-ליין ללבנון: "לפרק את חיזבאללה עד סוף השנה"

בהמשך החודש טראמפ אמור להיפגש גם עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, אשר בעבר הביע נכונות יוצאת דופן לנורמליזציה עם ישראל אך משך את ידיו מהדבר מאז ה-7 באוקטובר.

בן סלמאן הפך לפטרון של השלטון החדש בסוריה, ורבים סבורים שבדומה להסכמי אברהם המקוריים, בהם אישרה סעודיה מאחורי הקלעים את חתימתם, גם כאן צפויה סעודיה לעשות שימוש בסוריה בתור "פרס ניחומים" לנשיא טראמפ בעקבות סירובה להצטרף להסכם בזמן הנוכחי.

בנוסף לכך, הכנסתה של סוריה להסכמי אברהם לפני סעודיה, תאפשר לשלטונות הסעודים לבצע "ניסוי כלים" ולבדוק את מזג האוויר ברחוב הערבי בתגובה למעשה, ובכך להסיק על האפשרויות לחבירה סעודית עתידית.

איראן ודאע"ש

מטרה נוספת של הביקור, הן מצד ארה"ב והן מצד סוריה, היא למגן את סוריה מפני איראן ודאע"ש. הרחקת סוריה מהסהר השיעי היא מטרה עליונה של ארה"ב ומדינות ערב המתונות, וביצורה כנגד הברחות איראניות והתחמשות תאי דאע"ש תהיה מכת מחץ לשני ארגונים אלה.