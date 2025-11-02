אחרי ביטול הפגישה המתוכננת בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, דובר הקרמלין אמר כי "אין שום צורך בפגישה כזאת בשלב הזה. כרגע יש צורך בעבודה מאומצת ומפורטת על פרטי הסכם השלום"

המגעים הדיפלומטים תקועים: כמעט שבועיים אחרי ביטול הפגישה המתוכננת בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, במוסקבה תקפו היום (ראשון) את ארה"ב על הקיפאון במגעים. דובר הקרמלין דימיטרי פסקוב טען כי "אין צורך" בפגישה של טראמפ ופוטין כעת, מכיוון שקודם צריכים להתנהל מגעים על פרטי הסכם אפשרי להפסקת האש וסיום המלחמה באוקראינה.

"באופן תאורטי, זה אפשרי שתתקיים פגישה בין הנשיא טראמפ לנשיא פוטין, אבל אין שום צורך בפגישה כזאת בשלב הזה" אמר פסקוב בהצהרה לסוכנות הידיעות הרוסית TASS. לטענתו, "כרגע יש צורך בעבודה מאומצת ומפורטת על פרטי הסכם השלום".

עוד באותו נושא דיווח: זו הדרישה של פוטין מטראמפ לסיום המלחמה באוקראינה 08:46 | אוריאל בארי 0 1 😢

כאמור, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים של הנשיא האמריקאי לדיפלומטיה מול פוטין בניסיון לעצור את המלחמה באוקראינה, שכללו אפילו את הזמנתו לראשונה מזה שנים רבים לביקור בשטח ארה"ב, ברוסיה ממשיכים לסרב לכל פשרה שתוביל לסיום המלחמה באוקראינה. אחרי שבועות שבהם טראמפ הביע אופטימיות על האפשרות לפגישה בין השניים, ב-21 באוקטובר הבית הלבן אמר בהצהרה רשמית כי אין היתכנות לפגישה שכזו בטווח הנראה לעין, זו לאחר שפוטין סירב לכל דרישותיו של טראמפ בחזית האוקראינית.

לפי גורמים בוושינגטון, הסיבה לדחיית המפגש נעוצה במבוי הסתום בין שתי המדינות סביב דרכי סיום המלחמה באוקראינה. שר החוץ האמריקאי, מרקו רוביו, קיים שיחת טלפון עם עמיתו הרוסי, סרגיי לברוב, שתוארה כ”עניינית ופרודוקטיבית”, אך נראה כי היא לא הניבה כל התקדמות ממשית. “אין צורך במפגש נוסף בין השרים, ובשלב זה גם לא בין הנשיאים”, נמסר מהבית הלבן.

במקביל, רוסיה דחתה באופן חד־משמעי את הצעתו של טראמפ להקפאת הקרבות בקווי החזית. דובר הקרמלין הדגיש כי “הדרישות של רוסיה להסדר שלום נותרו בעינן” וכי מוסקבה אינה רואה כל סיבה לשנות את תנאיה.