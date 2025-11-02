הקרן הפלסטינית האנטי-ישראלית שפועלת למעצר אזרחים וחיילים ישראלים בחו"ל, דורשת מרשויות גרמניה לאסור את אלקנה פדרמן, קב"ט הנובה.

הקרן הפלסטינית האנטי-ישראלית, קרן הינג רג'ב, פנתה בפנייה אבסורדית לרשויות בגרמניה, בדרישה לאסור את קב"ט ושורד מסיבת הנובה, אלקנא פדרמן. לאחר שהשתתף בפעילות צו 9 לחסימת משאיות הסיוע לחמאס.

הקרן הפלסטינית האנטי-ישראלית “הינד רג׳ב” (Hind Rajab Foundation) הגישה פנייה חריגה ויוצאת דופן לרשויות בגרמניה – בדרישה להוציא צו מעצר נגד אלקנא פדרמן, קצין הביטחון של מסיבת הנובה ששרד את טבח ה-7 באוקטובר. לטענת הקרן, פדרמן “אחראי לפשעי מלחמה” משום שלקח חלק בפעילות תנועת “צו 9” לחסימת משאיות הסיוע ההומניטרי בדרכן לרצועת עזה.

דרישה מופרכת בגרמניה

באתר הרשמי של הקרן נכתב כי הוגשה בקשה רשמית לתובע הכללי הפדרלי בגרמניה לפתוח בחקירה פלילית נגד פדרמן, שלטענתם שירת בעבר בסיירת דוכיפת ו“לקח חלק פעיל במניעת מזון ותרופות מאוכלוסייה אזרחית”. הקרן טוענת כי מדובר בעבירה של “פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות”, בהתאם לעיקרון “השיפוט האוניברסלי” של גרמניה המאפשר חקירה גם נגד אזרחים זרים.

קרן “הינד רג׳ב” היא גוף משפטי אנטי-ציוני שפועל באירופה ובמזרח התיכון ומוכר כמי שמגיש תלונות ותביעות נגד חיילי צה״ל ומפקדים ישראלים בגין “עבירות מלחמה”. הקרן קרויה על שם הילדה הפלסטינית הינד רג׳ב, שנהרגה בעזה במהלך הקרבות שהצית חמאס.

תגובתו של אלקנא פדרמן

פדרמן עצמו הגיב לדיווחים בזעם ובגאווה:

“אני גאה בכך שחסמתי משאיות סיוע לארגון הטרור חמאס, יחד עם אלפי פעילי צו 9, משפחות החטופים והמשפחות השכולות. בזמן שמדינת ישראל נותנת לחמאס חמצן, אנחנו אלה שמנסים לעצור את העוול.”

הוא הוסיף כי מדובר במהלך שמטרתו “להפוך את מגני ישראל לפושעים”:

“העולם יכול לנסות להפוך את מי שמגן על עם ישראל לפושע, אבל אנחנו יודעים מי הפושעים האמיתיים – אלה שרצחו ילדים, אנסו נשים ומשתמשים באוכל כדי להזין את הטרור. אם המחיר של עמידה מול טרוריסטים הוא איום במעצר בגרמניה – שיאיימו. נמשיך להגן על ישראל גם כשזה לא נוח לעולם.”

הפנייה של הקרן הפלסטינית נגד אלקנא פדרמן ממחישה את הניסיון להרחיב את המאבק נגד ישראל גם לזירה המשפטית הבין-לאומית. בעוד הארגון מציג זאת כמאבק “למען זכויות אדם”, הוכח כבר פעמים רבות כי ארגונים אלה פועלים בקרבה רבה לארגוני הטרור ברצועה, ובשיתוף פעולה מלא עם המטרה הפלסטינית הכוללת של פירוק ישראל בזירה הבינלאומית.