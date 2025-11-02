אחד מגדולי תומכי ישראל במפלגה הרפובליקנית, הסנאטור לינדזי גראהם, הפתיע לאחרונה כאשר יצא בתוקף כנגד החלת ריבונות על יהודה ושומרון, וקבע ש"פיתרון שתי המדינות, הוא הדרך היחידה קדימה".
"אין שום אלטרנטיבה" הסביר גראהם באופן יוצא דופן. התומך הרפובליקני המוצהר של ישראל הפתיע רבים, כאשר קבע במה שנראה כשינוי כיוון דרמטי כי ישראל חייבת לפנות למסלול שתי המדינות.
"מדינה אחת תשים סוף לישראל כמדינה יהודית, או תגרום לכך שמיליונים ישארו ללא זכויות באופן שהעולם לא יקבל, כדי להיות תומך ישראל, צריך להיות כנה עם ישראל".
הדברים של גראהם מפתיעים רבים, הסנאטור השמרני תמך בעבר בהעברת השגרירות לירושלים, בתקיפה אמריקנית באיראן, והתבטא בעבר בעד החלת ריבונות. אך כעת נראה כי כחלק משינוי הכיוון של ממשל טראמפ בנושא ריבונות, גם גראהם מעדכן את המסרים.
