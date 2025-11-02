3 שבועות אחרי ששוחרר מידי החמאס, שורד השבי בר קופרשטיין חזר לביתו לחולון אחרי שסיים את המעקב הרפואי בבית החולים וחזר לביתו בחולון: "זה מטורף, זו הרגשה מדהימה". צפו

3 שבועות אחרי שחרורו משבי החמאס בעזה, שורד השבי בר קופרשטיין שוחרר היום (ראשון) מבית החולים שיבא תל השומר בתום מעקבו הרפאוי, וחזר לביתו בחולון. מאות בני אדם הגיעו לבית החולים כדי ללוות אותו בעת שחרורו, כשהם חגגו איתו בדגלי ישראל, שירה וריקודים.

מוקף אהבה: בר קופרשטיין משתחרר מבית החולים@YoavBorowitz pic.twitter.com/i7FYBKZN3A — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2025

בצאתו מבית החולים, קופרשטיין אמר בהצהרה לתקשורת כי הוא לא ציפה שכך ייראה שחרורו. "זה מטורף, זו הרגשה מדהימה" אמר לפני שהצטרף לנגינת התופים של תומכיו. "תודה רבה לכולם, אני אוהב את כולכם. עם ישראל חי. זה הרבה יותר טוב ממה שחשבתי".

כשנשאל מה מחכה לו בבית, קופרשטיין הודה כי הוא לא יודע: "לא מספרים לי, נראה לי יהיה טירוף".