המסע מעורר ההשראה של שיפי גרימברג חריטן, שפרצה דרך בחברה החרדית עם סדנה חדשה להעצמה וזוגיות מאושרת – בשיתוף דבורה דרוק. הנה הסיפור המלא

בחברה החרדית סיפורי הצלחה של זוגיות פרק ב' הם לא בדיוק נושא מדובר. אך שיפי גרימברג חריטן, אשת תקשורת חרדית, בוחרת לשתף את סיפורה האישי כדי להעניק השראה ותקווה לאחרים. בגיל 31, כשהגיעה לנקודת שבירה, היא יצאה למסע של 180 מעלות ששינה את חייה מקצה לקצה. היום, נשואה בשנית ומאושרת, היא משתפת את הניסיון שלה בהרצאות ובסדנה חדשה, בשיתוף עם דבורה דרוק, מאמנת רגשית למערכות יחסים.

ילדות בצל חוסר ביטחון והכרה

שיפי גדלה כילדה שישית מתוך שמונה ילדים במשפחה חרדית. מילדותה, היא בלטה בכל דבר שעשתה – יצירתית, מוכשרת ומקורית. אך מאחורי החזות החייכנית הסתתרה ילדה חסרת ביטחון, שפיתחה בעיה של עודף משקל ורצון עז לקבל הכרה ואהבה מהסביבה. "חייתי בקורבנות והייתי ליצן עצוב", היא מספרת בכנות. החוסר הזה ליווה אותה גם לבגרותה, והיא האמינה שנישואין יהיו הפתרון לכל בעיותיה.

בשנת 2003, בגיל צעיר יחסית, התחתנה שיפי עם ארלה חריטן. לזוג נולדו שלושה ילדים, אך החיים לא התנהלו כפי שקיוותה. "שילוב של אגו וחוסר מודעות הובילו אותי למצב שכבר לא רציתי לחיות", היא חושפת. המשפחה חיה במצב כלכלי קשה במיוחד – שלושת ילדיה הראשונים נולדו במחסן קטן של 47 מטרים רבועים. הזוגיות הייתה לא בריאה מכל הבחינות, וצברה כמות משמעותית של כעס ותסכול. "בפרספקטיבה של זמן אני יודעת להגיד, שבמשך שנים ה' ניסה לשלוח לי מסרים לשינוי והתעלמתי. תמיד היו לי תירוצים מאוד משכנעים", היא מודה.

נקודת המפנה: תפילה ויציאה למסע

השינוי הגדול הגיע בגיל 31, כששיפי הגיעה לנקודה שבה הבינה שזה "לחיות או לחדול". היא התחננה לבורא עולם שישלח לה סימן שאפשר גם אחרת – והסימן הגיע. "ראיתי! משם יצאתי למסע שנמשך עד היום. כבר עשור. מהפך של 180 מעלות בכל היבט", היא מספרת. כילדה הראשונה במשפחתה שהתגרשה, שיפי הפכה לסמל של אומץ ושינוי בחברה החרדית.

היום, שיפי נשואה בשנית לבצלאל גרימברג, מאז 2021, ולזוג יש ילדה משותפת. ילדיה אומרים לה שהיא נתנה להם תקווה לחיים ולצמיחה. "אני קמה כל בוקר ומגידה מזמור לתודה", היא אומרת בגאווה. סיפורה האישי הפך להשראה, והיא משתפת אותו בהרצאות אישיות ובסדנה חדשה, שמטרתה להעניק תקווה לכל מי שחווה כאב וקושי – בין אם בזוגיות, גרושה או בפרק ב'. "הסדנה משנה חיים", היא מבטיחה, ומדגישה את השיתוף האישי על דרך שנראתה בלתי אפשרית, אך כשמסכימים להביט לאמת בעיניים ולפעול נכון – אפשר להגיע לאושר.

שיתוף פעולה עם דבורה דרוק: כלים מקצועיים והשראה אישית

על הצד המקצועי של הסדנה אחראית דבורה דרוק, מאמנת רגשית למערכות יחסים שפיתחה את שיטת שב"א – שלבים בוני אמון. המודל הזה נולד מניסיונותיה ואתגריה האישיים. לפני 18 שנים, דבורה יצאה לדרך חדשה והתגרשה. "החיים על המולתם הרבה טלטלו אותה בסערות חזקות וגם אפשרו לה לנוח, ולאגור כוחות לרוחות חדשות", מסופר עליה. היא חוותה צונאמי של רגשות – ימים של עננה, לילות חשוכים, התמודדויות כלכליות ומשברים חברתיים, לצד רגעים מאושרים כמו חתונות ונכדים.

דבורה עשתה שינוי בקריירה מתוך בחירה מושכלת: הניחה את "המזמרה" (עיצוב אירועים) והפכה למאמנת. בעשר השנים האחרונות, היא מעצימה נשים "נבולות" ומפריחה בהן את השממה, מעניקה טעם מתוק במלחמת החיים. היא זוכה להיות שליחה טובה ליישר הדורים ולהשכין שלום בית. "שחררה מלקסיקון חייה – לא נעים, מה יגידו ואת הצורך להיות תמיד נחמדה", והפכה את "המרצה למרוצה". היא הבינה שהיא זקוקה לאישור עצמי הרבה לפני אישורם של אחרים, ולמדה מה לעשות – ובעיקר ממה להימנע.

בפינה ברדיו: כך נולדה הסדנה

שיפי ודבורה נפגשו בפינה בתוכנית רדיו – דבורה כמאמנת ושיפי כשדרנית. התגובות החיוביות הולידו את הסדנה, כהבנה לצורך המובהק. "מזמינות אותך לצאת איתנו למסע הכרות עם עצמך ולהיות מאושרת", הן אומרות. הסדנה משלבת כלים מקצועיים עם השראה אישית מיישום בחייהן, ששינה את חייהן. "בעזרת ה' ירפא הרבה לבבות ויעזור לבתים שמחים יותר".

סיפורה של שיפי גרימברג חריטן הוא עדות לכוחה של התעוררות אישית. ממצב של ייאוש וקורבנות, היא הפכה לאישה מאושרת שמעניקה תקווה לאחרים. הסדנה החדשה, בשיתוף דבורה דרוק, מציעה לא רק כלים, אלא גם דוגמה חיה לכך שאפשר לשנות – גם כשנראה שהדרך חסומה.