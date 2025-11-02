יומן על קופסת שימורים, בובה שניצלה מהתופת וטביעות האצבע של אייכמן: כ-400 פריטים נדירים נחשפים לראשונה בתערוכת "זיכרון חי" ביד ושם

יומן שנכתב על קופסת שימורים, בובה של ילדה בת חמש, טביעות האצבע של אייכמן ורשימות שינדלר: כ-400 פריטים נדירים מתקופת השואה מוצגים לראשונה לציבור בתערוכה החדשה של יד ושם – "זיכרון חי: אוספי יד ושם בין עבר לעתיד".

חפצים שמספרים סיפור

התערוכה, שנפתחה לקהל הרחב בביתן התערוכות ביד ושם, מציגה מאות פריטים בני עשרות עד מאות שנים – חפצים אישיים, מסמכים, תצלומים ויצירות אמנות, שכל אחד מהם משמש כעדות לעולם שנגדע, לסיפורו של אדם, משפחה או קהילה. בעידן שבו העדים החיים הולכים ומתמעטים, יוצרת התערוכה חוויה נדירה של מפגש בלתי אמצעי עם פריטים אותנטיים הנושאים זיכרון.

עדויות מהעבר

בין הפריטים הבולטים בתערוכה ניתן למצוא יומן שנכתב על תוויות של קופסאות שימורים בטרנסניסטריה, בובה של אינגה ליבה בת החמש שנרצחה באושוויץ, משקפיה של בלומה וולך שהוסלקו אצל בתה לפני הסלקציה, ציורים שתיעדו את מגורי גטו טרזינשטט, רשימות שינדלר, אקדח של הפרטיזן צבי (העניעק) גוטליב, תכניות הבינוי של אושוויץ וטביעות האצבע של אדולף אייכמן.

שלוש שכבות של זיכרון

התערוכה מחולקת לשלוש שכבות: תיעוד בזמן אמת, עדות והנצחה שלאחר השואה, וסמלים של זיכרון קולקטיבי. לצד הפריטים ההיסטוריים מוצגים גם קירות וידאו עם עדויות שורדים, המעניקים קול אנושי למסע שהמבקר עובר בתערוכה.

מאחורי הקלעים של האוסף

בחלקה האחרון של התערוכה נחשף תהליך העבודה שמאחורי הקלעים של יד ושם – שימור, קיטלוג ומחקר. עמדות אינטראקטיביות מאפשרות למבקרים להכיר מקרוב את מלאכת השימור המאפשרת להמשיך ולהעביר את הזיכרון מדור לדור.

"כל פריט הוא עדות"

"כל מסמך, מכתב, יומן, תצלום, חפץ, ציור או תמונה באוסף יד ושם משמשים עדות, זיכרון והנצחה לנשים, לגברים ולילדים שעברו את השואה, בין ששרדו ובין שנרצחו״, ציין יו"ר יד ושם, דני דיין. "באמצעות הפריטים הנדירים, שחלקם נחשפים כאן לראשונה, חושפת התערוכה את עוצמתו של הזיכרון ואת כוחם של 'העדים הדוממים' לספר את סיפור השואה. כל פריט המוצג בתערוכה הוא חלון לעולם שאיננו – וכלל הפריטים יחד יוצרים פסיפס יהודי, אנושי והיסטורי אדיר, המזמין אותנו להתבונן, לשאול ולחשוב על משמעות הזיכרון גם שמונים שנה אחרי השואה".