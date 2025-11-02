עוז זהבי הוא אחד השחקנים הראשיים בסדרה "זגורי אימפריה", שחוזרת אחרי עשור למסך. על התאריך הרשמי שנחשף הבוקר אומר זהבי: "לי לא אומרים מתי עולה העונה החדשה"

הבוקר (ראשון) נחשף התאריך בו חוזרת העונה החדשה של הסדרה "זגורי אימפריה" ב-HOT. עשור אחרי השידור האחרון שלה, הסדרה חוזרת בחודש הבא, ב-25 בדצמבר. מי שגילה את תאריך העלייה המחודש של הסדרה יחד עם הקהל הוא אחד השחקנים הראשיים, עוז זהבי. בחשבון האינסטגרם שלו פרסם זהבי: "לי לא אומרים מתי עולה העונה החדשה. לא מעניין אותם לעדכן את השחקנים".

בשנת 2020 הודיע יוצר הסדרה, מאור זגורי, כי הסדרה תחזור לעונה שלישית. נראה שמאז סקרנות הצופים לא נרגעת, וכי השחקנים מקבלים הודעות ושאלות רבות בנושא. אחרי פרסום הידיעה על התאריך הרשמי לעונה החדשה, פרסם עוז זהבי וכתב: "שנתיים שואלים אותי מתי, ואני תמיד אומר – חברים לי לא אומרים מתי עולה העונה החדשה. לא מעניין אותם לעדכן את השחקנים. הם עשו את שלהם בצילום הסדרה ויקראו להם שוב לפרסם את הסדרה ולעשות יח"צ. אבל תכלס גם אני כמוכם קורא את זה דרך חדשות בידור כאלה או אחרות. ואז אומרים לי אבל אתה אחד הכוכבים הראשיים…"

אחרי שקיבל הרבה תגובות מופתעות, העלה סטורי נוסף ובו אמר: "חברים תירגעו, קחו הכל בערבון מוגבל. אני פה בצילומים של זגורי אימפריה, העונה החדשה". הוא הוסיף והסביר כי הוא לא חושף מעבר לפניו, כי הוא לבוש בבגד הדמות שלו לפתיח הסדרה, "הוא מהמם בטירוף". הוא המשיך להסתייג מהתגובות הנסערות ואמר: "קחו הכל באיזי, לא הכל כזה דרמטי".