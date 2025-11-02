לאחר שמערכת הביטחון גיבשה הערכה חמורה כי קיים חשש ממשי לריגול ודליפת מידע: צה"ל התחיל באיסוף רכבים סיניים חכמים, תחילה מאלו החשופים למידע רגיש

מהלך חריג בצה"ל: בהוראת הרמטכ"ל, ולאחר שמערכות הביטחון קבעו כי ישנו חשש ממשי לדליפת מידע רגיש וריגול באמצעות מערכות הרכב החשמלי הסיני, החלו בצה"ל באיסוף כלי הרכב מהקצינים.

על פי הדיווח בישראל היום, מערכות הביטחון גיבשו הערכה חמורה לפיה קיים חשש ממשי לריגול ודליפת מידע באמצעות מערכות רכב חכמות הקיימות ברכבים מתוצרת סין. עד כה, בשל חששות דומים, המדיניות בצה"ל אסרה את כניסתם של רכבים כאלו לבסיסים, אך עתה בשל גיבוש ההערכות החמורות יחל צה"ל באיסוף כלי הרכב מהקצינים.

700 כלי רכב מסוג Chri

האיסוף יבוצע בשלבים. כאשר בתחילה יאספו כלי הרכב רק מקצינים החשופים למידע רגיש, ובהמשך מכלל הקצינים. על פי ההערכות בצה"ל מדובר בכ-700 כלי רכב בעיקר מדגם chri. המהלך בצה"ל לאיסוף כלי הרכב מגיע לאחר שבבריטניה וארה"ב כבר אסרו את השימוש ברכבים סיניים במתקנים ואזורים ביטחוניים רגישים.

מקורות ביטחוניים שונים ציינו, כי בכלי רכב סיניים מדגמים מסוימים קיימות מערכות חכמות הכוללות מצלמות, מיקרופונים, חיישנים וטכנולוגיות המעבירות את המידע לגורמים שונים. "כל רכב כזה הוא מחשב על הגלגלים", צוטט קצין בכיר שהתייחס לנושא, "ומהווה פוטנציאל לאיסוף מודיעין רגיש".

דובר צה"ל מסר כי אין בכוונתו להתייחס לנושא.