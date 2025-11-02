מחבל חצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב לכוחות צה"ל שפעלו במקום, לאחר זיהוי הוא הותקף בידי חיל האוויר

מחבל חצה היום (ראשון) את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והותקף מהאוויר. מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום זוהה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בצפון רצועת עזה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף את המחבל במטרה להסיר את האיום על הכוחות".

אמש פורסם כי כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח״ל בפיקוד אוגדת עזה (143) פועלים במרחב רפיח, מזרחית לקו הצהוב, בהתאם להסכם ולהנחיות הדרג המדיני. מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, הכוחות איתרו משגר בעל 15 קני שיגור וציוד לחימה נוסף של ארגון הטרור חמאס וממשיכים להשמיד את רשת התוואי התת-קרקעי שנותרה במרחב, המאפשרת למחבלים מארגוני הטרור לשהות ולפעול נגד כוחות צה״ל.

בפעילותם במרחב, זוהו מספר פעמים מחבלים אשר יצאו מהתוואים בהם הכוחות פועלים ופתחו בירי לעבר כוחות צה״ל. הכוחות ממשיכים לפעול במרחב, עד להשמדה של כלל תשתיות הטרור והכרעת המחבלים שנותרו בתוואים. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל תושבי הנגב המערבי על מנת לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.