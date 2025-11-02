בביקור בתחנה, הביע יו"ר ההסתדרות תמיכה בשידור ציבורי חופשי ונגיש לכלל הציבור בישראל, והדגיש כי ההסתדרות תעמוד לצד עובדי התחנה ולא תיתן יד להשתקה.

יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, ערך הבוקר (ראשון) ביקור בתחנת גלי צה"ל יחד עם צוותו המקצועי, יו"ר ארגון עובדי צה"ל מאיר בן הרוש, ויו"ר מרחב תל אביב-יפו בהסתדרות, אורנה אבידן. בר-דוד נפגש עם מפקד התחנה טל לב רם וערך סיור במתחם יחד עם עובדי התחנה, זאת על רקע ההמלצות האחרונות לבטל בה את שידורי האקטואליה ולצמצם את פעילותה.

עוד באותו נושא המלצות הוועדה: "זה סוף החדשות מגלי צה"ל" או לסגור 13:01 | אריה יואלי 0 1 😢

בתום הביקור, מסר יו"ר ההסתדרות כי: "גלי צה"ל היא נכס צאן ברזל לחברה הישראלית ואין שום סיבה מלבד סיבות פוליטיות לפגוע באחד ממוסדות התרבות והאקטואליה החשובים שיש לנו במדינת ישראל. כמו רוב הישראלים, גם אני גדלתי על התחנה והיא הייתה לי לבית במשך עשרות שנים, גם כקצין בסדיר ובמילואים. פגיעה בגלי צה"ל היא לא רפורמה אלא פגיעה בשידור עצמאי ציבורי. מאז ומתמיד גלי צה"ל הייתה לא רק תחנת רדיו אלא קול שמאחד מדינה שלמה. חייבים להבטיח שהקול הזה ימשיך להישמע, גם אם יש מי שאינו מסכים איתו. אנו נילחם על התחנה".

בר-דוד הדגיש כי ההסתדרות תעמוד לצידם של עובדות ועובדי גלי צה"ל ותעמוד על קיומו של שידור ציבורי חופשי ונגיש לכלל הציבור בישראל, ולא תיתן יד להשתקה.