תיעוד נדיר של הרב עובדיה יוסף מדבר נגד תוכנית ההתנתקות ומסירת שטחים: "סכנת אמיתית לעם ישראל, יבואו מחבלים ויעשו שמות"

היום, לפני 20 שנה, בשיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים', הרב עובדיה יוסף דיבר נגד תוכנית ההתנתקות ומסירת שטחים. בתיעוד הנדיר שחשף היום (ראשון) ישי כהן מכיכר השבת זועק הרב עובדיה: "סכנת אמיתית לעם ישראל, יבואו מחבלים ויעשו שמות".

הרב עובדיה מגדולי הרבנים בציבור החרדי בדור הקודם היה מנהיגה הרוחני ונשיא מועצת חכמי התורה של מפלגת ש"ס מאז הקמתה. מעצבי דרכם הרוחנית של יהודי עדות המזרח במאה ה-20.

עוד באותו נושא הרב יובל שרלו: כך צריך להגיב לרב יצחק יוסף 20:17 | הרב יובל שרלו 88 1 ❤️

"סכנת אמיתית לעם ישראל, יבואו מחבלים ויעשו שמות" | בדיוק היום, לפני 20 שנה, בשיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים', מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל זעק מדם ליבו נגד תוכנית ההתנתקות. תוך שמסביר על מה התכוון כשפסק "שטחים תמורת שלום".

וידאו נדיר.

צפו. pic.twitter.com/FiqlU1cPQY — ישי כהן (@ishaycoen) November 2, 2025

הרב עובדיה מונה לרב הראשי של תל אביב ב-1969, לצדו של הרב שלמה גורן, כשכעבור ארבע שנים מונו שניהם לרבנים הראשיים לישראל. תקופת כהונתו זכורה בעיקר בטיפולו המסור בבעיות העגינות הסבוכות שיצרה מלחמת יום הכיפורים. באותה תקופה הוציא לאור את ספרי השו"ת שלו, בשם 'יחווה דעת'. בנו הרב יצחק יוסף כיהן גם הוא כראשון לציון