מארינה מקסימיליאן מורידה מסכות, ובשיר חדש היא חושפת את ההתמודדות שלה מול התקפי זעם. בקליפ של "ריק בחלל" היא גם משתפת מה משמש עבורה מרפא. צפו

הזמרת מארינה מקסימיליאן, משחררת היום (ראשון) סינגל וקליפ חדש בשם "ריק בחלל" – שיר הנושא של אלבומה הקרוב שייצא בחודש הבא. בשיר החדש חושפת מקסימיליאן את המסע האישי שלה עם התפרצויות זעם והרס, ומציג במקביל את אחת התרופות היעילות ביותר עבורה: הריקוד. "בריקוד מותר הכל", היא מסבירה. "להתפרע, להתרכך, להיות חסרת הגיון ולהרפות. זה לא ריקוד יפה, זה ריקוד מהבטן".

צפו בקליפ של מארינה מקסימיליאן – "ריק בחלל":

השיר מגיע רגע אחרי "מגיע לי טוב", אחד השירים החשובים בעשייתה של מארינה, שזכה לתגובות רבות ומשמעותיות מהקהל ועסק ביציאה ממעגל האלימות במערכות יחסים, בשיתוף פורום מיכל סלה. כעת, ב"ריק בחלל", מארינה ממשיכה לחקור את עולמה הפנימי דרך צלילים אלקטרוניים הרמוניים שמתמזגים עם טקסטים חושפניים ומעוררי הזדהות.

הריק שזועק: המילים שחושפות את הכאב

השיר "ריק בחלל" נפתח בקולו של הריק: "יש לי משהו חסר ריק בחלל". מארינה מסבירה: "לריק ולחוסר יש נוכחות גדולה ומוחשית. אנחנו מרגישים חזק את כל מה ואת כל מי שאיבדנו. בכולנו יש חור בבטן שלא יכול להתמלא בפיצויים – לא בקניות, לא באוכל, לא בריגושים. ואצל כל אחד מאיתנו הנפש זועקת בדרך אחרת. הנפש שלי דיברה בהתקפי זעם".

מסע ההתבגרות: מחפשת ריפוי אמיתי

ככל שהיא מתבגרת, מארינה מחפשת פתרונות אמיתיים: "ככל שאני מתבגרת אני מחפשת מה באמת עוזר ולא רק מכסה או רק פורץ לרגע ואז יוצר מעגל של אשמה וחרטה".

בפזמון היא חושפת את השינוי: "עם הזמן אני יודעת מורידה הילוך בבת אחת מספרת מה קורה לי בזמן אמת".

הריקוד כתרופה: התפרעות מהבטן

הגילוי המרכזי שלה הוא הריקוד ככלי ריפוי: "גיליתי שהריקוד הוא אחד הדברים המרפאים עבורי ביותר. בשיר 'ריק בחלל' מצד אחד אני חושפת את ההתמודדות והמסע שלי עם התפרצויות זעם והרס ולצד זה אני מציגה את אחת התרופות היעילות בשבילי. הריקוד. בריקוד מותר הכל. להתפרע, להתרכך, להיות חסרת הגיון ולהרפות. זה לא ריקוד יפה. זה ריקוד מהבטן".

השיר נולד מתוך ביט יפהפה שיצרו גיא מנטש ועמרי בר, והוא הסינגל השני באלבום המשותף שלהם (אחרי "מגיע לי טוב").