אברי גלעד מודה כי התפוצצות הפרשה סביב הפצ"רית שמה את כל מה שהוא חשב על המפגינים נגדה באור אחר: "אולי הם צודקים בעוד דברים?"

איש התקשורת והמגיש אברי גלעד, מודה כי הטיל ספק באלו שהפגינו מול ביתה של הפצ"רית ואומר כי כעת הוא חושב שאולי הם צודקים בעוד נושאים.

בתכניתו המשותפת עם יאיר שרקי בקשת 12, אמר גלעד: "הפצ"רית הרסה את תמימותי. אני מרגיש בן אדם מחולל באיזשהו אופן. כשהיו את ההפגנות ליד הבית שלה, ליד הבית שלי, ליד הבית שלנו – אנחנו גרים באותה שכונה. אמרתי לעצמי שהאנשים האלה בטח רוצים כל מיני דברים אחרים. השחתת הדמוקרטיה, כולם שקרנים, מכונת הרעל".

גלעד סיפר כי שינה את דעתו אחרי התפוצצות הפרשה: "פתאום אני אומר 'יואו, יכול להיות שהם צדקו. יכול להיות שהם צודקים בעוד דברים. אולי אני צריך לבחון מחדש את כל האמונות שלי. את כל מה שאני חושב. אין לי זמן לזה. אני בן אדם עסוק. אולי גם האמון שיש לי בפיקוד הבכיר של צה"ל גם צריך לעבור בדיקה מחדש?".