פרשת שדה תימן ממשיכה לעורר סערה בתקשורת: אחרי הדיווחים הימים האחרונים על חקירת הפצ"רית ובעקבות כך ההודעה על התפטרותה, בחדשות 12 שיגרו הבוקר (ראשון) מכתבי התראה לפני תביעה למגיש ערוץ 14 ינון מגל, איש התקשורת אלי ציבורי והדוגמנית והמשפיענית נטלי דדון.
מדובר במכתבי התראה לפני תביעה בגין פרסום דברי לשון הרע חמורים ושקריים כלפי חברת החדשות וכלפי כתב המשפט גיא פלג. במכתבים מצוין כי הם נשלחו לאנשי התקשורת בשורת פרסומים ברשתות החברתיות, שבהם הושמצה חברת החדשות והכתב גיא פלג באופן מכוון, ובהם נטען כי העלילו עלילת דם על חיילי צה"ל ולוחמיו. בימים הקרובים ישלחו מכתבי התראה ויוגשו תביעות נגד אנשים וגופים נוספים שהאשימו את חדשות 12 בעלילת דם
במכתבי התראה טרם נקיטת ההליכים המשפטיים ששוגרו בידי המחלקה המשפטית של חברת החדשות, עוה"ד ד"ר ישגב נקדימון, דקלה בירן ונוי הדר , נכתב כי: "ממועד פרסום הדיווח החדשותי ועד היום מתנהל נגד חברת החדשות ומר פלג מסע הסתה פרוע המבוסס על שקרים בוטים ודיסאינפורמציה, ולפיו הם העלילו כביכול עלילת דם כנגד חיילי צה"ל".
עוד נכתב במכתבים: "זאת, חרף העובדה שהדיווח החדשותי עסק בחשדות שנחקרו באותה העת על ידי המשטרה הצבאית, ונדונו על ידי בית הדין הצבאי בהליכי מעצר שבהם מעצרם של אנשי המילואים הוארך פעם אחר פעם, והעובדה שהחקירה הובילה להגשת כתב אישום חמור כנגד חיילי המילואים בו מיוחסות להם עבירות אלימות חמורות במיוחד".
בהמשך נכתב: "הפרסומים מהווים לשון הרע שקרית וחמורה מאין כמוה, שכל מטרתה פגיעה במר פלג וחברת החדשות, וניסיון להטיל דופי ביושרתם ובעשייתם העיתונאיות".
העיתונאי אלי ציפורי הגיב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) למכתב ההתראה שקיבל: "חדשות אלג'זירה 12 והפרחח גיא פלג בעל ההשכלה התיכונית – מאיימים עליי בתביעת דיבה על כך שכתבתי שהוא פרסם עלילת דם אנטישמית, דבר שפורסם על ידי רבים. ברור שהארגון המאפיוזי והבריוני הזה שמשרת את הפרקליטות הצבאית המושחתת (וגם את האזרחית), מנסה להשתיק אותי (אחרי התביעה על כך כיניתי אותם אלג'זירה 12) ולחסל איתי חשבונות. במקום להתמודד עם הביקורת עליהם, החבורה הזו מפזרת איומים. הם כמובן לא יצליחו".
אין לתאר!
🔴 חדשות אלג׳זירה 12 והפרחח גיא פלג בעל ההשכלה התיכונית – מאיימים עליי בתביעת דיבה על כך שכתבתי שהוא פרסם עלילת דם אנטישמית, דבר שפורסם על ידי רבים (כמובן שהדבר פורסם מיד על ידי החלאה דוד ורטהיים, עוד רל״ביסט מטונף).
🔴 ברור שהארגון המאפיוזי והבריוני הזה, שמשרת את… pic.twitter.com/z0PxOmnYzF
— אלי ציפורי (@elizipori) November 2, 2025
רק אומר
ערוץ 12 וגיא פלג הציגו חיפוש גופני על אסיר מאחורי מחסה וטענו שמדובר באונס. בהחלט מתאים להגדרה של עלילת דם. יתירה מכך, הם פגעו באופן משמעותי בבטחונה של מדינת ישראל....
ערוץ 12 וגיא פלג הציגו חיפוש גופני על אסיר מאחורי מחסה וטענו שמדובר באונס. בהחלט מתאים להגדרה של עלילת דם. יתירה מכך, הם פגעו באופן משמעותי בבטחונה של מדינת ישראל. אני מקווה שהמשפט הזה יתהפך עליהם כמו תביעת הדיבה שהוגשה בשמו של ישראל קסטנר.המשך 16:04 02.11.2025
תקרא את הדוח הרפואי של בית החולים על המצב בו הגיע אותו מחבל , בין השאר 7 צלעות שבורות , דקירה בעכוז , קרע ברקטום .... תקרא את כתב האישום ... ואז תוכל להחליט אם זו עלילת דם , ממולץ גם לצפות בסרטון המלא שלא נחשף לציבור , עלילת דם אין כאן ...
בתגובה ל: רק אומר
בגלל שהם כאלה צדיקים הם לא מצולמים בפנים גלויות ... אם איפעם כף רגלם תדרוך באירופה ... מחכה להם בית הדין בהאג , עם כמה שנים טובות בכלא , עדיף להם לבלות אותן פה .16:55 02.11.2025
