חדשות 12 שיגרה הבוקר מכתבי התראה לפני תביעת דיבה לינון מגל, אלי ציפורי ונטלי דדון בגין פרסום דברי לשון הרע חמורים ושקריים כלפיי חברת החדשות וכלפי כתב המשפט גיא פלג. איש התקשורת אלי ציפורי הגיב למכתב ההתראה: "ארגון בריוני, מנסה להשתיק אותי ולחסל איתי חשבונות"

פרשת שדה תימן ממשיכה לעורר סערה בתקשורת: אחרי הדיווחים הימים האחרונים על חקירת הפצ"רית ובעקבות כך ההודעה על התפטרותה, בחדשות 12 שיגרו הבוקר (ראשון) מכתבי התראה לפני תביעה למגיש ערוץ 14 ינון מגל, איש התקשורת אלי ציבורי והדוגמנית והמשפיענית נטלי דדון.

מדובר במכתבי התראה לפני תביעה בגין פרסום דברי לשון הרע חמורים ושקריים כלפי חברת החדשות וכלפי כתב המשפט גיא פלג. במכתבים מצוין כי הם נשלחו לאנשי התקשורת בשורת פרסומים ברשתות החברתיות, שבהם הושמצה חברת החדשות והכתב גיא פלג באופן מכוון, ובהם נטען כי העלילו עלילת דם על חיילי צה"ל ולוחמיו. בימים הקרובים ישלחו מכתבי התראה ויוגשו תביעות נגד אנשים וגופים נוספים שהאשימו את חדשות 12 בעלילת דם

במכתבי התראה טרם נקיטת ההליכים המשפטיים ששוגרו בידי המחלקה המשפטית של חברת החדשות, עוה"ד ד"ר ישגב נקדימון, דקלה בירן ונוי הדר , נכתב כי: "ממועד פרסום הדיווח החדשותי ועד היום מתנהל נגד חברת החדשות ומר פלג מסע הסתה פרוע המבוסס על שקרים בוטים ודיסאינפורמציה, ולפיו הם העלילו כביכול עלילת דם כנגד חיילי צה"ל".

עוד נכתב במכתבים: "זאת, חרף העובדה שהדיווח החדשותי עסק בחשדות שנחקרו באותה העת על ידי המשטרה הצבאית, ונדונו על ידי בית הדין הצבאי בהליכי מעצר שבהם מעצרם של אנשי המילואים הוארך פעם אחר פעם, והעובדה שהחקירה הובילה להגשת כתב אישום חמור כנגד חיילי המילואים בו מיוחסות להם עבירות אלימות חמורות במיוחד".

בהמשך נכתב: "הפרסומים מהווים לשון הרע שקרית וחמורה מאין כמוה, שכל מטרתה פגיעה במר פלג וחברת החדשות, וניסיון להטיל דופי ביושרתם ובעשייתם העיתונאיות".

העיתונאי אלי ציפורי הגיב בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) למכתב ההתראה שקיבל: "חדשות אלג'זירה 12 והפרחח גיא פלג בעל ההשכלה התיכונית – מאיימים עליי בתביעת דיבה על כך שכתבתי שהוא פרסם עלילת דם אנטישמית, דבר שפורסם על ידי רבים. ברור שהארגון המאפיוזי והבריוני הזה שמשרת את הפרקליטות הצבאית המושחתת (וגם את האזרחית), מנסה להשתיק אותי (אחרי התביעה על כך כיניתי אותם אלג'זירה 12) ולחסל איתי חשבונות. במקום להתמודד עם הביקורת עליהם, החבורה הזו מפזרת איומים. הם כמובן לא יצליחו".