בישיבת הממשלה הבוקר, התעצבן נתניהו על מיעוט השרים ואיים כי "מי שלא יבוא לישיבה שמו יפורסם באתר של משרד ראש הממשלה וברשתות של המשרד"

בישיבת הממשלה שהתקיימה היום (ראשון), ראש הממשלה נתניהו התעצבן על כמות השרים שלא הגיעו לישיבה. בפתח ישיבת הממשלה פנה נתניהו לאחד השרים ושאל אותו כמה שרים יש בממשלה כרגע. השר השיב שיש 25 שרים. נתניהו בתגובה אמר שהוא רואה שיש בנמצא 20 שרים בלבד. עוד באותו נושא נתניהו על הפצ"רית: "עשתה את הפיגוע ההסברתי הגדול ביותר" 13:12 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏 כתב כאן 11 מיכאל שמש, דיווח כי ראש הממשלה התעצבן מכך ואמר כי "החל מהישיבה הבאה, מי שלא יבוא לישיבה שמו יפורסם באתר של משרד ראש הממשלה וברשתות של המשרד". האיום של נתניהו מגיע לאחר שגם בשבוע שעבר נוכחות השרים בישיבת הממשלה הייתה מצומצמת מאוד, ורק 12 שרים הגיעו. בישיבה הזאת נתניהו ביקש ממזכיר הממשלה, יוסי פוקס, להטיל סנקציות על השרים שלא יגיעו.

תגיות: בנימין נתניהו, ישיבת ממשלה, שרי הממשלה