אנרג'יאן חתמה על מזכר הבנות להקמתו של צינור גז חדש ממאגר כריש לקפריסין. שר האנרגיה אלי כהן: "הגז הוא נכס אסטרטגי אדיר"

עוד הישג למשק האנרגיה הישראלי: אנרג'יאן, החברה המפעילה את מאגרי הגז הטבעי הישראליים כריש תנין וקטלן הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות עם קבוצת Cyfield הקפריסאית, חברה מובילה בתחומי האנרגיה והכלכלה. לאספקה פוטנציאלית של גז טבעי למתקן ייצור החשמל המתוכנן של החברה באזור לרנקה.

לאור החתימה על המזכר, הציעה אנרג'יאן לממשלות ישראל וקפריסין לייצא גז טבעי מישראל לקפריסין ולהקים צינור גז חדש. הקמת הצינור החדש תקדם שיתוף פעולה אזורי נרחב בתחום האנרגיה ותתרום תרומה משמעותית לפיתוחו של שוק אנרגיה תחרותי במזרח התיכון.

ההצעה היא שאנרג'יאן תהיה אחראית על התכנון ההקמה והתפעול של צינור גז חדש בבעלותה שיחבר את אסדת כריש הממוקמת במים הכלכליים של ישראל ישירות לקפריסין. ההסכם טעון את אישורן של ממשלות ישראל וקפריסין. לאחר אישורו, הפרוייקט צפוי להיות צעד משמעותי לשווקי האנרגיה באזור, לחיזוק ביטחון אספקת האנרגיה ולכלכלה הישראלית.

גם קפריסין צפוייה להרוויח מהקמתו של צינור הגז שיחזק את ביטחון האנרגיה שלה ויגוון את מקורות אספקת הגז שלה. הקמת הצינור תאפשר לקפריסין לקדם ייצור חשמל נקי במדינה, ותייצב את עלויות האנרגיה שלה מה שיתמוך בצמיחה הכלכלית שלה.

חיזוק מדיני וכלכלי

אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות התייחס לפרויקט: "הגז הישראלי הוא נכס אסטרטגי אדיר למדינת ישראל. מכירת הגז לקפריסין תחזק את מעמדה המדיני של ישראל באזור ובאירופה. תגביר את היציבות והשגשוג באזורנו, ותכניס מיליארדי שקלים לקופת המדינה. אני מתכוון להמשיך ולפעול לטובת הרחבת הייצוא של הגז הישראלי".

הגז הישראלי הוא ממקורות ההכנסה החשובים של המדינה מלבד חשיבותו האסטרטגית ותרומתו המכרעת לביטחון ועצמאות האנרגיה הישראלית. בשנה שעברה אמר כהן כי כבר "בשנה הבאה מאגר לוויתן ייצא גז לאירופה", מה שעדיין לא קרה אך כאמור ההסכם המתגבש מול קפריסין מהווה צעד חשוב נוסף בכיוון.

מתיוס ריגאס, מנכ"ל אנרג'יאן האמונה על הפרויקט, אמר: "הזרמת גז טבעי לקפריסין הינה צעד משמעותי לטובת הכלכלה והצרכנים. ההצעה שלנו היא פיתרון מעשי ויעיל לצמצום בידודה האנרגטי של קפריסין ובכך מחזקת צאת שיתוף הפעולה האנרגטי האזורי".