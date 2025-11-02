משה כהן | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 02.11.2025 / 16:04

אשקלון נושמת לרווחה: המשטרה עצרה אמש (שבת) גבר בשנות ה-30 לחייו, תושב העיר, לאחר שהתוודה בפני השוטרים כי הוא זה שהצית פחי אשפה וכלי רכב במספר מוקדים ברחבי אשקלון. לאחר מספר דיווחים שהתקבלו במשטרה על שריפות שפרצו בכמה מוקדים בעיר, בהן נגרם נזק לפחי אשפה ולכלי רכב שחנו בסמוך. כוחות משטרה וכיבוי אש הוזעקו למקום ופעלו לכיבוי השריפות ולחקירת נסיבותיהן. עם הגעת השוטרים לאחת מזירות ההצתה, ניגש אליהם החשוד, הושיט את ידיו ואמר להם: "זה אני ששרפתי". הוא נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת המשטרה. בתום חקירתו נכלא, והיום הובא לבית משפט השלום באשקלון לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו לצורכי חקירה.

