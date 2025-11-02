שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב מזרח ירושלים בחשד שניסה לדקור אדם באמצעות סכין, בעקבות סכסוך בכביש בשכונת צור באהר במזרח ירושלים

שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב מזרח ירושלים בחשד שניסה לדקור אדם באמצעות סכין, בעקבות סכסוך בכביש בשכונת צור באהר במזרח ירושלים.. בתום החקירה במשטרה, היום (ראשון) הוגשה נגדו הצהרת תובע על ידי הפרקליטות.

על פי החשד, לפני כשבועיים, החשוד עצר את רכבו באמצע הכביש וחסם את התנועה. בשלב מסויים, הקורבן העיר לחשוד כי הוא מפריע לתנועה. החשוד התרגז, שלף סכין מרכבו, רדף אחריו, איים עליו וניסה לדקור אותו. כתוצאה מכך, נפצע הקורבן בידו. למקום המקרה הגיעו חשודים נוספים שהצטרפו לתקיפה והשליכו לעבר הקורבן סולם עץ גדול ומברגה חשמלית, תקפו אותו באגרופים וגרמו נזק לרכבו. עוברי אורח שהיו במקום, הצליחו להרחיק את החשודים עד הגעת השוטרים שעצרו את החשודים והם הועברו לחקירה בתחנת עוז.

במסגרת החקירה, חוקרי תחנת עוז, אספו ראיות וממצאים ומעצרו של החשוד הוארך על ידי בימ"ש מעת לעת והחשודים הנוספים שוחררו על ידי בימ"ש. בתום החקירה נגד החשוד, גובשה תשתית ראייתית והוגשה נגדו הצהרת על ידי הפרקליטות ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש כתב אישום.