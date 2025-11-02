הזמרת הדתייה אודהליה ברלין משיקה ביצוע חדש ומרטיט לשיר "מאמע רחל" לכבוד יום פטירת רחל אמנו. בטקסט נרגש היא משתפת בסיפור האישי שהפך את השיר ליקר ללבה

הזמרת הדתייה אודהליה ברלין, שחררה אתמול (מוצ"ש) ביצוע חדש ומרגש לשיר "מאמע רחל" מאת משה וינטרוב, לכבוד יום פטירתה של רחל אמנו שחל היום, י"א בחשוון. היא שיתפה את החיבור העמוק שלה לשיר, והזמינה את המאזינים להצטרף למסע מוזיקלי של 8 דקות.

צפו – אודהליה ברלין בביצוע לשיר "מאמע רחל":

בפוסט נרגש ששיתפה, חושפת אודהליה את הקשר האישי העמוק לשיר: "את השיר 'מאמע רחל' שמעתי לראשונה בהלוויתו של סרן אריאל חובב בן הישוב שבו גדלתי, שנפל בפיגוע בואדי חרמיה. אריאל השאיר אחריו את אשתו נעמה (גם היא בת הישוב) שהיתה אז בהריון ואת בנם הפעוט שהיה אז בן כמעט שנתיים. חננאל אח של אריאל השמיע את השיר הזה בלוויה וסיפר שאריאל היה קשור מאד לקבר רחל ואף שימש שם כסמ"פ בזמן שיהודים כמעט ולא הורשו להיכנס לקבר."

היא ממשיכה ומספרת על הרגעים המרגשים: "בתקופה זו נולד בנו הבכור של אריאל אלעד-יוסף ואת הברית התעקש אריאל לערוך בקבר רחל. את הכסא של אליהו הצליח אריאל להביא בדרך לא דרך מקבר יוסף שהיה אז גם הוא סגור ליהודים ובכך איחד בין הבן לבין האם."

אודהליה מודה כי "השיר הזה היה שמור אצלי בלב שנים רבות – אבל מכיוון שהוא 'שיר למתקדמים' (כלומר, ארוך ודורש הקשבה עמוקה) נמנעתי מלהקליט אותו." אולם השנה חל שינוי: "השנה הרגשתי שהשיר כל כך רלוונטי ואיני יכולה עוד לשמור אותו לעצמי – אז למרות שכנראה הוא לא יהיה להיט בגלגלצ אני שולחת אותו אליכם בתקווה שיגיע לאוזניים וללבבות המחכים והנכונים לו."

היא מזמינה את המאזינים להתמסר: "קחו 8 דקות תכינו לעצמכם משהו חם תלחצו על הקישור ותקשיבו."