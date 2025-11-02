אחרי חודש של תלונות על פריצות לבעלי עסקים וגלריות ייחודיות בעיר העתיקה בצפת, המשטרה תפסה בן 65 כשברשותו שקית ובה ציוד גנוב. כתב אישום הוגש נגדו

הצלחה לבלשים בצפון. אחרי חודש של מרדף, המשטרה תפסה את "פורץ הגלריות" בעיר צפת. במהלך החודש האחרון, התקבלו מספר תלונות מבעלי עסקים וגלריות ייחודיות בעיר העתיקה בצפת, שדיווחו על פריצות, גניבת רכוש ונזק שנגרם לעסקיהם. לפני שלושה שבועות, בשעות הבוקר של ערב חג הסוכות, התקבל דיווח נוסף על חשוד שנראה פורץ לעסק נוסף בעיר העתיקה ונמלט מהמקום. כוחות סיור ובילוש של תחנת צפת הוזנקו וביצעו סריקות נרחבות באזור לאיתור החשוד. תוך זמן קצר, אותר ונעצר על ידי שוטרי התחנה תושב צפת בן 65, כשברשותו שקית ובה רכוש יקר ערך החשוד כגנוב מהעסקים שנפרצו. במהלך החקירה הוביל החשוד את הבלשים למקום מחבוא נוסף, שם אותר ציוד נוסף שנגנב במהלך ההתפרצויות. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תפיסת החשוד בצפת (דוברות המשטרה) עוד באותו נושא ירו ליד בית מגורים בצפון באמצע הלילה ונמלטו. צפו 12:12 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 פורץ הגלריות נעצר החשוד נעצר ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט, ובתום חקירה מאומצת ותפיסת הרכוש הגנוב, הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".

