נעצר תושב רמלה בשנות ה- 20 לחייו שפרסם ברשתות איומים על כוונה לבצע פיגוע בעיר. השוטרים הצליחו לאתר את מיקומו ובעת מעצרו שיסה החשוד את כלבו באחד השוטרים ומאחר ואחד השוטרים חש סכנה מיידית לחייו ביצע ירי לעבר הכלב. החשוד נעצר ביחד עם אדם נוסף שאף הוא תקף את השוטרים בעת המעצר. בהתאם לממצאי החקירה המשטרה תביא את החשודים לבית המשפט ותבקש להאריך מעצרם.

מוקדם יותר היום פורסם כי נגמרה חקירתו של המחבל שביצע פיגוע דריסה במחסום "ראס בידו" בחקירה אמר המחבל "החלטתי ללכת למחסום לעשות פיגוע התאבדות, לדרוס מישהו ואז ירו בי, אני רוצה להיות שהיד". בימים הקרובים, צפוי להיות מוגש נגד המחבל, כתב אישום חמור על ידי הפרקליטות הצבאית.

הפיגוע התרחש בתאריך- 4.10 בשעות הצהריים, המחבל, פלסטיני תושב יהודה ושומרון בשנות ה-40 לחייו, הגיע למחסום "ראס בידו" כדי לבצע פיגוע דריסה. המחבל הגיע למחסום, פגע ברכב שעמד במקום, ולאחר מכן המשיך בנסיעה מהירה והתנגש בבטונדה סמוכה. כתוצאה מהפגיעה, נגרם נזק לשני כלי הרכב ונהגת הרכב שנפגע, נפצעה באורח קל.