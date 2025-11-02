מי שהיה ראש שירות הביטחון הכללי בזמן רצח רבין, כרמי גילון, מתיישב מול המצלמה בסרט דוקומנטרי בשם "במשמרת שלי", ומדבר על התקופה בפתיחות. צפו בהצצה

אחרי 30 שנה לרצח שטלטל את המדינה, הערב (ראשון) ישודר בקשת 12 סרט דוקומנטרי בשם "במשמרת שלי". זהו ריאיון בלעדי עם כרמי גילון, מי שהיה ראש השב"כ בזמן רצח רבין. ערך את הריאיון אמנון רבי. גילון מדבר בסרט בפתיחות על המחדל, האחריות והאשמה.

צפו בהצצה לריאיון עם כרמי גילון, "במשמרת שלי":

במסגרת הריאיון, גילון מדבר בפעם הראשונה עם שלוש בנותיו על מה שקרה לו ולמשפחה בעקבות הרצח: "הוא לא היה האבא השמח שהוא היה כל החיים שלנו, הוא לא הסבא שהיה יכול להיות, הוא לא הקריירה שיכלה להיות לו. האחריות הזאת זה משהו שהוא על הכתפיים שלך כל היום, אתה הולך לישון איתה, קם איתה, כבר 30 שנה".

בנוסף, במסגרת הפקת הסרט, חזר גילון לכיכר רבין לראשונה מזה 30 שנה. שם הוא נפגש לראשונה עם שי גלזר, המאבטח שהיה צמוד לראש הממשלה יצחק רבין בזמן הרצח. נוסף על פגישה זו, הוא פוגש גם את יהודה עציון, ממנהיגי המתחת היהודית.

סרטו של אמנון רבי הופק על ידי "קסטינה תקשורת", ובבימויה של ציפי ביידר.