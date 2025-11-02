נגמרה חקירתו של המחבל שביצע פיגוע דריסה במחסום "ראס בידו" בחקירה אמר המחבל "החלטתי ללכת למחסום לעשות פיגוע התאבדות"

כחודש אחרי הפיגוע נגמרה היום (ראשון) חקירתו של המחבל שביצע פיגוע דריסה במחסום "ראס בידו" בחקירה אמר המחבל "החלטתי ללכת למחסום לעשות פיגוע התאבדות, לדרוס מישהו ואז ירו בי, אני רוצה להיות שהיד". בימים הקרובים, צפוי להיות מוגש נגד המחבל, כתב אישום חמור על ידי הפרקליטות הצבאית.

הפיגוע התרחש בתאריך- 4.10 בשעות הצהריים, המחבל, פלסטיני תושב יהודה ושומרון בשנות ה-40 לחייו, הגיע למחסום "ראס בידו" כדי לבצע פיגוע דריסה. המחבל הגיע למחסום, פגע ברכב שעמד במקום, ולאחר מכן המשיך בנסיעה מהירה והתנגש בבטונדה סמוכה. כתוצאה מהפגיעה, נגרם נזק לשני כלי הרכב ונהגת הרכב שנפגע, נפצעה באורח קל.

מיד לאחר מכן, המחבל פרק מהרכב וברח לכיוון כפר סמוך. זמן קצר לאחר מכן נעצר נתפס ונעצר על ידם, וחקירת המקרה הוטלה על היחידה המרכזית במחוז ירושלים יחד עם שב"כ. במהלך החקירה שנוהלה על ידי חוקרי הימ"ר והשב"כ, נאספו ראיות רבות, ובהן תיעודים, עדויות וגרסתו של המחבל שטען כי ביצע את המעשה מתוך רצון למות כ"שהיד" ותכנן את המעשה באותו הבוקר, הוא יצא מביתו ונסע ישירות למחסום במטרה לדרוס חיילים ומאבטחים.

בסיום החקירה בימ"ר ירושלים ובשב"כ, גובשה תשתית ראייתית נגד המחבל, וחומר הראיות הועבר לידי הפרקליטות הצבאית, שהגישה לבית המשפט הצהרת תובע, וצפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום בימים הקרובים. מהמשטרה נמסר כי משטרת ישראל מדגישה כי תמשיך לפעול בנחישות, במקצועיות ובשיתוף פעולה עם כלל גורמי הביטחון לסיכול ומניעת כל ניסיון לפגיעה בכוחות הביטחון ואזרחים, ולאתר מבעוד מועד כל מי שיבקש לבצע פיגוע או לפגוע בביטחון הציבור.