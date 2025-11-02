תאי בריבו כבש אחרי חודשיים צמד מול שיקגו פייר ועזר לקבוצתו פילדלפיה יוניון לנצח 0:3 ולהעפיל לחצי הגמר האזורי בפליאוף ה-MLS

אחרי תקופה אדירה תאי בריבו נעצר ולא כבש חודשיים. הלילה (בין שבת לראשון), החלוץ כבש צמד (6, 18) מול שיקגו פייר ועזר לקבוצתו פילדלפיה יוניון לנצח 0:3 ולהעפיל לחצי הגמר האזורי בפליאוף ה-MLS אחרי ניצחון 0:2 בסדרה. ליאו מסי ואינטר מיאמי הפסידו ויגררו למשחק שלישי.

במקביל שארלוט של עידן טוקלומטי וליאל עבדה ניצחה בדו קרב פנדלים בו טוקלומטי כבש את אחד השערים והשוותה ל-1:1. ליאו מסי ואינטר מיאמי הפסידו 1:2 לנאשוויל וילכו למשחק שלישי ומכריע גם הם, הכוכב רק צימק בדקה ה-89.. מבין שמונה המקומות בחצאי הגמר, פילדפיה היחידה שהבטיחה את מקומה במזרח כשונקובר וייטקאפס עשתה זאת במערב.