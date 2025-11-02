שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס לאירועים בלבנון ולהתחמשות המחודשת של ארגון הטרור חיזבאללה: "חיזבאללה משחק באש לא נאפשר איום על תושבי הצפון"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס הבוקר (ראשון) לאירועים בלבנון ולהתחמשות המחודשת של ארגון הטרור חיזבאללה: "חיזבאללה משחק באש ונשיא לבנון גורר רגליים. התחייבות ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו ולסלק אותו מדרום לבנון חייבת לבוא לידי מימוש. אכיפת המקסימום תימשך וגם תעמיק – לא נאפשר איום על תושבי הצפון".

מוקדם יותר פורסם כי צה״ל תקף וחיסל אמש ארבעה מחבלים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהמחוסלים הוא אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בחיזבאללה בדרום לבנון.

דו"צ: "אמש, צה״ל תקף וחיסל במרחב רמן שבדרום לבנון, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. המחבל קידם העברות אמצעי לחימה ועסק בנסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה. פעולותיהם של המחבלים היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".