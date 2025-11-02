אחד עשר מחבלים תושבי עיסאוויה שבמזרח ירושלים בגילאים 12-17, נעצרו במהלך השבועיים האחרונים על ידי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב לאחר שתקפו כוחות ביטחון

אחד עשר מחבלים תושבי עיסאוויה שבמזרח ירושלים בגילאים 12-17, נעצרו במהלך השבועיים האחרונים על ידי שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב לאחר שהשליכו בקבוקי תבערה ואבנים לעבר כוחות הביטחון ולעבר בית חולים במקום. בתום החקירה ביחידה המרכזית במחוז ירושלים, יוגש נגדם כתבי אישום על ידי הפרקליטות.

האירוע התחיל לפני כשבועיים כשבני נוער בעיסאוויה הבעירו פחים, יידו אבנים והשליכו בקבוקי תבערה לעבר שוטרי תחנת שלם במחוז ירושלים ולוחמי ומסתערבי מג"ב ירושלים. במקרים אלה, לא היו נפגעים לכוחותינו ולא נגרם נזק באחד המקרים, הלוחמים, ירו לעבר המחבלים ופצעו אחד מהם. המחבל בן ה-15 נעצר על ידי שוטרי תחנת שלם עם דגל של הג'יהאד האיסלאמי ובסמוך אליו, נתפסו מספר בקבוקי תבערה לפני ואחרי שימוש.

עוד באותו נושא בסיום מרדף לילי: נער בן 16 נעצר בקלנדיה עם רכב שגנב מהמרכז 09:58 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מעצרו שהוארך מעת לעת אולם בימ"ש מחוזי החליט לשחררו בתנאים מגבילים. בנוסף, שוטרי תחנת שלם עצרו מפגע נוסף ומעצרו הוארך בבימ"ש, והחקירה הוטלה על ימ"ר ירושלים. במקביל נעצרו במהלך השבועיים האחרונים על ידי בלשי הימ"ר יחד עם לוחמי מג"ב, 9 מפגעים נוספים תושבי השכונה בגילים 12-17, והם הועברו לחקירה ביחידה המרכזית. מהחקירה עלה, כי במחבלים צעירים, שפעלו בשיטתיות והיו מעורבות בשני מקרים של עימותים עם כוחות הביטחון בשכונת עיסאוויה שבמהלכם השליכו בקבוקי תבערה, יידו אבנים לעבר הכוחות ולעבר בית חולים במקום. למרבה המזל במקרים אלה כאמור, לא היו נפגעים לכוחותנו.

במהלך ימי חקירתם ולבקשת חוקרי הימ"ר, הוארך מעצרם של המפגעים בבית המשפט מעת לעת לטובת מיצוי כלל פעולות החקירה הנדרשות בעניינם. לאחר שממצאי החקירה הבשילו בימים האחרונים ונאספו ראיות בתיק, הוגשה נגדם הצהרת תובע על ידי הפרקליטות וצפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום.