במרפסת של המדינה בפדואל נפתחה סדרת "שישי – שומרוני" במסגרת פרויקט הסיורים "מיליון על המפה – מטיילים בשומרון הלב של ישראל" של מועצת שומרון. יוסי דגן ראש מועצת שומרון הסביר על חשיבות המקום: "כשמגיעים לכאן חברי קונגרס נדהמים". גיא הוכמן: "אם לא הייתם יושבים פה הייתי יושב עם הילדים בממ״דים"

במרפסת של המדינה בפדואל נפתחה בסוף השבוע סדרת "שישי שומרוני", במסגרת פרוייקט הסיורים "מיליון על המפה – מטיילים בשומרון, הלב של ישראל" של מועצת שומרון ותיירות שומרון, פרוייקט סיורים שמטרתו להביא מיליון מטיילים לשומרון. הפרוייקט החל לפני כחודשיים ואלפים כבר הגיעו לטייל בקבוצות מאורגנות. כעת החלה סדרת "שישי שומרוני" שתתקיים בכל חודש במקום אחר ותאפשר גם לאנשים פרטיים לטייל בשומרון במסגרת הפרוייקט.

מאות משתתפים הגיעו לשיחה פתוחה בין ראש המועצה יוסי דגן לבין הקומיקאי והיוצר גיא הוכמן, במרפסת של המדינה בפדואל מול הנוף של כל מישור החוף.

צפו בגיא הוכמן מהמרפסת של המדינה:

יוסי דגן: "מכאן רואים הכל"

יוסי דגן הסביר למשתתפים על משמעות הכינוי "המרפסת של המדינה", ועל החשיבות האסטרטגית של נקודת התצפית הממחישה בעיניים את הקרבה בין השומרון למרכז הארץ וסיפר: "למה זה נקרא המרפסת של המדינה? כי מכאן, מהמרפסת הזו רואים הכל" דגן הצביע על מפת ארץ ישראל וסיפר: "כשאני בא עם המפה הזו, אם זה בקונגרס או בסנאט או בבית הלבן הם לא מאמינים כמה ישראל קטנה.

אבל כשמגיעים לכאן, מסתכלים, ורואים את נתב"ג ואת תל אביב, הם תמיד נדהמים כי הם לא מצליחים להבין, אגב גם ישראלים לא, אבל בטח אמריקאים כמה ישראל קטנה, כולל השומרון וכמה השומרון מגן על מדינת ישראל. כשאתה מסביר להם שבין הים התיכון לבין הירדן יש 43 מיילים והרי השומרון 34 מייל וכל הקו הירוק זה 9 מיילים מתחת לקו הירוק הם לא מאמינים. כשמגיעים לכאן מבינים. ולכן המקום הזה נקרא המרפסת של המדינה".

הוכמן: "היום לא היתה מתרחשת ההתנתקות"

הוכמן ציין שצריך להסביר את הנושא הזה גם לישראלים ואמר:

"עם הכוח שיש לכם היום, אני לא בטוח שהייתה מתרחשת ההתנתקות. עם הכוח שיש לכם בכל מקום ועם השפעה שיש לכם ברור לי, ורואים את זה בשטח".

עוד הוסיף בהומור:

"אם לא אתם פה, אני כמו במלחמת איראן תקוע בממ"ד עם הילדים שלי. תראו פה מה יש מסביב אז אשריכם, באמת זה לא מובן מאליו".

דגן סיפר על ההתפתחות המהירה של ההתיישבות ואמר: "עוד שנייה נדלקים אורות ביישוב שא-נור, אגב בחומש כבר בשנה הקרובה, אנחנו נעבור את מספר המשפחות שהיו לפני הגירוש".

זהו האירוע הראשון בסדרה חודשית שתכלול מפגשים, ימי שיא וסיורים מסובסדים ברחבי השומרון, כחלק ממהלך לחיבור הציבור הישראלי להתיישבות ולשומרון.