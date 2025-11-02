חדשות סרוגים

התקיפה בדרום לבנון: 4 מחבלים מכוח רדואן חוסלו

תקיפה בדרום לבנון, ארכיון | צילום: ללא קרדיט
צה״ל תקף וחיסל ארבעה מחבלים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה: חוסל אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון

צה״ל תקף וחיסל אמש (שבת) ארבעה מחבלים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהמחוסלים הוא אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בחיזבאללה בדרום לבנון.

דו"צ: "אמש, צה״ל תקף וחיסל במרחב רמן שבדרום לבנון, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את אחראי הסיוע הלוגיסטי של כוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. המחבל קידם העברות אמצעי לחימה ועסק בנסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב דרום לבנון. כמו כן, בתקיפה חוסלו שלושה מחבלים נוספים מכוח רדואן בארגון הטרור חיזבאללה. פעולותיהם של המחבלים היוו איום על מדינת ישראל ואזרחיה, והפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

אמש שנה להפסקת האש בלבנון, וצה"ל ממשיך לחסל פעילי חיזבאללה. הערב תקף כלי טיס רכב בכפרמאן – במרחב נבטייה (הגזרה המרכזית) בדרום לבנון.

חיזבאללה מנסה לשקם את יכולותיו

לפני כשבועיים הבאנו בסרוגים הערכה של אלוף משנה (מיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שהתריע כי ארגון הטרור חיזבאללה עבר שיקום מואץ בעזרת איראן, חרף המכות הקשות שספג בשנים האחרונות.

לדבריו, למרות שמעל 2,500 מפקדים בארגון חוסלו, כולל בכירים במועצת השורא של חיזבאללה, האיראנים לא איחרו להיכנס לתמונה. "איראן העבירה מאות מיליוני דולרים, והחלה לשקם את כוח האדם ואת המערך הצבאי של הארגון", מסביר נריה. הוא מציין כי כיום לחיזבאללה יש כ־90 אלף לוחמים פעילים, והארגון ממשיך בהתחמשות אינטנסיבית ובבניית מערך הגנה נרחב בדרום לבנון.

דרום לבנון
חיזבאללה
כוח רדואן

