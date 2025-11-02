הסערה המגזרית הבאה? מודעה שפורסמה באחד מעלוני השבת יחד עם מכתב שהוציא הרב דוד יוסף בנושא אי-השימוש באמצעי מניעה לנשים, גוררים תגובות בציבור

אמצעי מניעה – כן או לא? סערה מגזרית חדשה שמשפיעה בעיקר על נשות המגזר. הראשון לציון, הרב דוד יוסף, פרסם בסוף השבוע מכתב אותו שלח לכלל הבלניות בכל מקוואות הנשים ברחבי הארץ. עניינו של המכתב הוא קריאה לנשים לאסור שימוש באמצעי מניעת הריון מכל סוג שהוא. כך דיווחה העיתונאית מירב סבר בישראל היום.

"הננו להסב את תשומת לב הנשים היקרות כי מניעת היריון אינו דבר המותר על פי ההלכה, אלא אך ורק באשר יש צורך רפואי אמיתי, ולאחר התייעצות עם תלמיד חכם מורה הוראות מוסמך", לשון המכתב.

בתגובה לדברים מסרו מלשכת הרב הראשי בכתבה כי "אין בכך כל חידוש הלכתי. זה מכתב שכבר שנים רבות נמצא במקוואות וחתום על ידי הרבנים המקומיים, והראשון לציון התבקש שחתימתו תהיה בערים שאין בהם רב עיר".

הפרסומת בעלון השבת

בתוך כך, בעמוד הראשון של אחד מעלוני השבת פורסמה השבת מודעה ברוח דומה. במודעה הובאו ציטוטים של רבנים שונים, רובם ככולם רבנים חרדים, בנושא אי מניעת הריון. במועדה שכותרתה "בנות ישראל היקרות" נכתב "בזכותכן נשים צדקניות ייגאל עם ישראל, ועל כן נתחזק ונזכור: 'מניעת הריון באיזו צורה שלא תהיה, היא אחד האיסורים הכי חמורים'. ובזכות שמיעה בקול השם נזכה לרוב טובה, בעולם הזה ובעולם הבא".

מודעה זו עוררה סערה ברשתות החברתיות ובקרב רבנים ורבניות ברחבי הרשת.

בין היתר, בקבוצת "פמיניסטיות הלכתיות" בפייסבוק כתבו גולשות: "וואי מטריף את הדעת. אני בהלם שפרסמו דבר כזה!", "זה פשוט לא לעניין, לא קשור בשום צורה", "הלם הלם הלם שזה מפורסם שם".

מדריכת הכלות ניצה פרקש כתבה: "ההחלטה אם ומתי ללדת היא שאלה מאוד אישית עם השפעות מכריעות על חייך ועל המשפחה שבע"ה תקימי. ברוך ה' ישנם פתרונות רבים ומגוונים למניעת הריון באופן שאין בו איסור הלכתי ושהותרו ע"י רבנים רבים וחשובים מכל הזרמים".