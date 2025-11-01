חדשות סרוגים

צה"ל תקף רכב מחבלים בכפרמאן בדרום לבנון. צפו

התקיפה בכפרמאן
01.11.2025 / 22:31

צה"ל ממשיך במדיניות החיסולים של פעילי חיזבאללה בלבנון. הלילה תקף כלי טיס רכב שנע בכפרמאן במרחב נבטייה, בגזרה המרכזית של דרום לבנון. צפו בתוצאות

שנה להפסקת האש בלבנון, וצה"ל ממשיך לחסל פעילי חיזבאללה. הערב תקף כלי טיס רכב בכפרמאן – במרחב נבטייה (הגזרה המרכזית) בדרום לבנון.

חיסול בכפרמאן בדרום לבנון

הלבנונים מדווחים על נפגעים בתקיפה, ככל הנראה יותר ממחבל אחד שהיה ברכב.

חיזבאללה מנסה לשקם את יכולותיו

לפני כשבועיים הבאנו בסרוגים הערכה של אלוף משנה (מיל') ד"ר ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שהתריע כי ארגון הטרור חיזבאללה עבר שיקום מואץ בעזרת איראן, חרף המכות הקשות שספג בשנים האחרונות.

לדבריו, למרות שמעל 2,500 מפקדים בארגון חוסלו, כולל בכירים במועצת השורא של חיזבאללה, האיראנים לא איחרו להיכנס לתמונה. "איראן העבירה מאות מיליוני דולרים, והחלה לשקם את כוח האדם ואת המערך הצבאי של הארגון", מסביר נריה. הוא מציין כי כיום לחיזבאללה יש כ־90 אלף לוחמים פעילים, והארגון ממשיך בהתחמשות אינטנסיבית ובבניית מערך הגנה נרחב בדרום לבנון.

נריה מדגיש כי "התפיסה השיעית היא שגם אם יובסו, מדובר בשליחות קדושה מבחינתם. אף אחד בלבנון לא מסוגל לפרק את חיזבאללה מנשקו, והם כבר נערכים לעימות הבא עם ישראל, לאחר סיום הלחימה בעזה".

