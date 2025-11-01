פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת 'הדגלים השחורים' ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת נתניהו, מתייחסת לסערה סביב הדלפת הסרטון משדה תימן על ידי הפצ"רית, ומזהירה דווקא מממשלת נתניהו.
ברסלר התייחסה לסערה וכתבה: "קוראת לשומרי הסף לעמוד זקופים. דווקא היום. זכרו את האופן בו השלים ארדואן את הרס תורכיה. גם ממשלת חמאס הוא נכס מנסה להשתמש בסיטואציה כדי להשלים הפיכה אגרסיבית ומהירה".
"זו שעת מבחן לכל מי שהדמוקרטיה הישראלית ומדינת ישראל יקרים לליבו. אל תרכינו ראש. עם ישראל מאחוריכם", כתבה ברסלר.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
0 דיונים
יעל
למה בכלל חשוב להביא את דעתה? היא שרה בממשלה? ראשת האופוזיציה?21:32 01.11.2025
מלא כהן
למה אתם כל שבוע מדווררים אותה?21:34 01.11.2025
קובי
את מי היא מעניינת חוץ מאתר שמאל זה.21:38 01.11.2025
////////////////////////////
שקמה ברסלר צריכה לשבת במעצר חדר ליד פצ''רית או אפשר שתיים באותו חדר21:39 01.11.2025
שקמה
היא צריכה למות דחוף21:37 01.11.2025
שקמה ברסלר מועכת את zיבי
חראג'וקים ביביסטים ממררים בבכי: "לא! בבקשה אל תחזירו אותנו למקלחות דידיטי!!!"21:56 01.11.2025
שקמה ברסלר מועכת את zיבי
אין ברירה - להכניס חראג'וקים ביביסטים למקלחת דידיטי כמו אצל בן גוריון ורבין.21:54 01.11.2025
זולו
ברסלר? מי זו בכלל? בצילום רואים פה גדול ותו' לא.22:34 01.11.2025
