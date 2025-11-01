פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת 'הדגלים השחורים' ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת נתניהו, מתייחסת לסערה סביב הדלפת הסרטון משדה תימן על ידי הפצ"רית, ומזהירה דווקא מממשלת נתניהו.

ברסלר התייחסה לסערה וכתבה: "קוראת לשומרי הסף לעמוד זקופים. דווקא היום. זכרו את האופן בו השלים ארדואן את הרס תורכיה. גם ממשלת חמאס הוא נכס מנסה להשתמש בסיטואציה כדי להשלים הפיכה אגרסיבית ומהירה".

"זו שעת מבחן לכל מי שהדמוקרטיה הישראלית ומדינת ישראל יקרים לליבו. אל תרכינו ראש. עם ישראל מאחוריכם", כתבה ברסלר.