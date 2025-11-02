30 שנה לרצח רבין, אילן גאל-דור, מנכ"ל ארגון גשר, מסביר למה הציבור הסרוג נתפס כמאיים על החברה הישראלית מימי רצח רבין ועד היום. וגם – מהי הרוח של העם ומהי תקוותו?

30 שנה לרצח רבין – סרטת ראיונות בסרוגים.

אילן גאל-דור, מנכ"ל ארגון "גשר" – גוף הפועל לחיבור בין מגזרים בעם היהודי – הגיע לאולפן סרוגים כדי להתייחס לרצח רבין, לאווירה שקדמה לו ולמצב החברה הישראלית שלושה עשורים לאחר מכן. גאל-דור, שגדל במסלול הדתי לאומי ולימים למד בישיבה תיכונית וישיבת הסדר בקרני שומרון, מספר כי הצטרפותו ל"גשר" היא הגשמת חלום: "אני פריק של העם היהודי. אני מאוהב בעם היהודי. אני אוהב יהודים על גוניהם. זה תמיד היה". הוא מדגיש כי החשיבות של הציבור הדתי לאומי כ"מי שפתוח לחברה הישראלית על גווניה" תמיד הייתה חלק ממנו.

שיח מאשים וקרקע פורייה לרצח

כשנזכר גאל-דור בתקופה שקדמה לרצח יצחק רבין ז"ל, הוא מתאר אווירה של שיח חריף שהופנה כלפי המגזר: "התקופה שלפני רצח רבין התאפיינה בהמון המון שיח מאשים כלפי הציבור הדתי לאומי". לדבריו, גופי תקשורת ופוליטיקאים סימנו את המגזר הדתי לאומי ואמרו "אנחנו נצבע אותם כציבור של המפריד במדינת ישראל ולא המחבר". עם זאת, גאל-דור מציין כי הציבור הדתי לאומי "גם לא היה נקי כפיים", והדגיש: "הציבור הדתי לאומי דיבר בצורה מאוד מאוד חריפה. ההפגנות היו קשות ואלימות. זאת אומרת המרחק בין דיבור למעשה הלך וקטן".

גאל-דור מתייחס לכך שהרוצח, יגאל עמיר, גדל בתוך הציבור הדתי לאומי: "הלט הדתי הוא הדבר שמביא ניצחונות אבל הוא גם עלול להביא שונות". הוא מבהיר כי בעוד הלהט שאפיין את הקמת ההתיישבות ביהודה ושומרון שינה את פני המדינה, "אותו להט גם עלול להיות מסוכן". לאחר הרצח, הוא עצמו חש מותקף: "כדתי לאומי הרגשתי בימים שאחרי הרצח שמכוונים את האצבע אליי… אתה דתי לאומי, אתה משיחי, אתה רוצח ראש הממשלה".

"לא הציבור הדתי לאומי רצח את רבין"

גאל-דור מחדד את התפיסה הבסיסית: "יגאל עמיר רצח את רבין, לא הציבור הדתי לאומי רצח את רבין וחשוב להדגיש את זה". הוא מציין כי הציבור הדתי לאומי עשה חשבון נפש לאחר הרצח, כדי להבין "איך אנחנו עדיין נשארים בגבולות העימותים המותרים או האפשריים או הלא מסוכנים".

בתוך האווירה המתוחה, ארגון גשר החליט להיכנס לתמונה. "ככל שהחברה יותר מטולטלת ויש יותר מתח, אז גם הנכונות והצורך בהידברות נהיה יותר גדול". גשר יזמה את "אוהלי הדיאלוג" (שנקראו אז "יום הדיאלוג"), יוזמה שבה לקח משרד החינוך חלק פעיל: "מערכת החינוך הבינה וההנהגה הבינה שאנחנו צריכים לשכם ביחד". המסר העיקרי שנדרש להעביר לציבור הכללי הוא: "סליחה רבותיי, קודם כל זה לא ציבור שלם שעשה את זה. וב' אנחנו פה חיים ביחד".

הפחד מהשתלבות ו"הדתה" כמילת קוד

גם שלושה עשורים לאחר הרצח, מנכ"ל גשר רואה קושי בהבנת המגזר על ידי הציבור הכללי, במיוחד כשמדובר בשילוב. לדעתו, הציבור הדתי לאומי נתפס כמאיים דווקא בשל רצונו להשתלב במוקדי ההנהגה והכלכלה: "הציבור הדתי לאומי אומר – אנחנו לא הקרונות של הרכבת. אנחנו הקטר. אנחנו חלק מהנהגת המדינה". לעומת זאת, המגזר החרדי והערבי נתפסים כמי שמבקשים הטבות ואינם מפריעים לשליטה: "החרדים אומרים תן לי יבנה וחכמיה ותעזבו… הציבור הדתי לאומי אומר אנחנו מתיישבים בתל אביב ואנחנו רוצים להיות בהנהגה".

"הגרעינים התורניים הם אחת ההצלחות המדהימות בארץ", אך למרות הצלחתם, גאל-דור מזהה קבוצות קטנות בחברה שמפחדות מ"משיחיות" או "השתלטות". הוא מוסיף כי המושג "הדתה" הוא בעצם "מילת קוד. זה שם צופן כדי לפסול אותך". עם זאת, גאל-דור סבור שבשטח, בבתי ספר ובצה"ל, אין פחד מהמסורת היהודית: "הם אומרים בוודאי. זה המסורת של כולנו. אנחנו רוצים להיות חלק מזה. לא מפחדים מזה. ההפך רוצים את זה".

רוח אוקטובר והצורך למשוך את העם

גאל-דור מתייחס לתקופת מלחמת "חרבות ברזל" שפרצה באוקטובר 2023, ומציין: "אנחנו רואים פתאום את העצומות בעם… יש רוח בחיילים יש רוח בעם רוח שהושתקה במשך עשרות שנים". ארגון גשר מפעיל בצה"ל תוכנית בשם "משיב הרוח", כיוון ש"מה שבסופו של דבר מנצח מלחמות זה הרוח. זה לא עוד טנק או מטוס". הוא מביא כדוגמה את צוואת משפחות הנופלים (ביניהם שני בני דודיו): "מה שהם מדברים בכל הלוויות אפשר לראות את זה שזור אצל כולם זה הסיפור של אחדות בעם. אנחנו רוצים לראות את העם ביחד".

על רקע האתגרים הללו, גאל-דור קורא לציבור הדתי לאומי ללמוד מכישלונות העבר, כדוגמת חוסר ההצלחה להשפיע על דעת הקהל בתקופת ההתנתקות. הוא מאמין כי הציבור הדתי לאומי מוביל כיום "כמעט בכל התחומים שיש היום בחברה הישראלית", אך האתגר הוא "איך הציבור הדתי לאומי עושה פנים אל פנים ומביא ומסביר לציבור הכללי את האידיאולוגיה שלו".

לסיכום, גאל-דור מדגיש את הפוטנציאל הטמון בחברה הישראלית ואת התקווה לאחדות: "אני רואה שתי מגמות… הרבה יותר מעורבות ואכפתיות ממה שקורה בחברה הישראלית". הוא מסיים בנימה אופטימית: "אני אוהב את העם היהודי, אני אוהב את עם ישראל ואני מאוד מאוד מאמין בו". המראיין נתנאל איזק מסכם ומחזק את הצורך באחדות: "אנחנו היהודים מטבעם 12 שבטים אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בני ישראל ביחד, כולנו ביחד. בני איש אחד כולנו".