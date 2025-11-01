העיתונאי ואיש התקשורת, חיים לוינסון, התייחס הערב לטענות כי הקריירה העיתונאית שלו נגמרה, בעקבות פיטורין מעיתון 'הארץ' לאחר שקיבל 200,000 שקלים מחברתו של שרוליק איינהורן החשוד בפרשת קטארגייט.
לוינסון צייץ בחשבונו ברשת X: "הקריירה של דולב חזיזה יותר גמורה משלי" כשהוא מתכוון, כאמור, לשחקן מכבי חיפה ששמטה הערב יתרון 0:2 מול הפועל ירושלים בדרך לתיקו 2:2.
בתוך כך, המגישה ואשת התקשורת, אופירה אסייג, התייחסה אמש לראשונה לפרשת חיים לוינסון – שותפה להגשת התכנית 'אופירה ולוינסון' בקשת 12.
בפתח התכנית אמרה אסייג: "אני לבד. הופתעתי לשמוע על הפרסום בעיתון 'הארץ' הנוגע לחברי ושותפי להנחיית התוכנית, חיים לוינסון".
היא הזכירה כי "על פי הפרסום, בין השנים 2019 לבין 2024, לוינסון עבד עבור שרוליק איינהורן כעורך תוכן במשרה חלקית עבור קמפיינים במדינות הבלקן. לא ידעתי על כך דבר עד הפרסום אתמול, כשעסקנו בפרשה, וגם לא כשאירחנו את אימו של שרוליק, פרופסור טליה איינהורן, כאן בתוכנית".
אסייג כתבה: "לוינסון כתב בין היתר בתגובה אתמול, ואמר גם לי באופן אישי, שהוא שגה בשיקול הדעת שלו. ששגה שלא יידע את עיתון 'הארץ', שלא יידע את קשת ושלא יידע אותי באופן אישי, שותפתו וחברתו לתוכנית. לוינסון גם שגה כשלא עשה גילוי נאות בכל פעם שדיבר על הפרשה ועל שרוליק איינהורן כאן אצלנו".
"אני מאחלת לחיים ומשפחתו שבת שקטה. אני בטוחה שעוברים עליהם ימים לא קלים", חתמה אסייג.
יחזור בתשובה ויתנצר22:39 01.11.2025
