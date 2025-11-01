העיתונאי ואיש התקשורת, חיים לוינסון, התייחס הערב לטענות כי הקריירה העיתונאית שלו נגמרה, בעקבות פיטורין מעיתון 'הארץ' לאחר שקיבל 200,000 שקלים מחברתו של שרוליק איינהורן החשוד בפרשת קטארגייט.

לוינסון צייץ בחשבונו ברשת X: "הקריירה של דולב חזיזה יותר גמורה משלי" כשהוא מתכוון, כאמור, לשחקן מכבי חיפה ששמטה הערב יתרון 0:2 מול הפועל ירושלים בדרך לתיקו 2:2.

בפתח התכנית אמרה אסייג: "אני לבד. הופתעתי לשמוע על הפרסום בעיתון 'הארץ' הנוגע לחברי ושותפי להנחיית התוכנית, חיים לוינסון".