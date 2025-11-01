גבעת מעוז אסתר, שהחלה כנקודת התיישבות של נערים ונערות, רושמת השבוע ציון דרך דרמטי עם התבססותה כיישוב קבע בן 20 משפחות ולמעלה מ-50 ילדים • המשפחה ה-20, בת עשרה ילדים, עברה לגבעה מרעננה

גבעת מעוז אסתר רושמת השבוע ציון דרך משמעותי עם הגעתה ל-20 משפחות קבועות. מה שהחל לפני 18 שנה כנקודת התיישבות צעירה וחודש לפני שבע שנים על ידי גרעין של נערים ונערות, הפך לקהילה תוססת המונה למעלה מ-50 ילדים, תלמוד תורה ושני בתי כנסיות. התפתחות זו מסמלת מהפך דרמטי עבור הגבעה, שהתמודדה עם עשרות הריסות ופינויים לאורך שנות קיומה.

במהלך השנים, עמדו תושבי הגבעה, שכללו בתחילה בעיקר נוער, בפני אתגרים רבים, כולל עשרות אירועי הריסה ופינוי מצד כוחות הביטחון. בשנים האחרונות, החלה הגבעה למשוך אליה משפחות צעירות מכל רחבי הארץ, שהתחברו לחזון ההתיישבות.

המשפחות שמגיעות לגבעה אינן דווקא מההתיישבות, ישנן כאלה שהגיעו מגבעת זאב, נחושה, נוף הגליל, ירושלים ועוד. אחד המאפיינים הבולטים של מעוז אסתר, המייחד אותה מיישובים אחרים ביהודה ושומרון, הוא מיקומה על שטחים המוגדרים כ"אדמות פרטיות".

לדברי שלהבת גולדשטיין, ממקימות הגבעה, "דבר זה נעשה מתוך אידאולוגיה של ארץ ישראל השלמה. אנחנו לא מתחשבים בסטטוס של האדמה שקבעה המדינה". מבחינתה המטרה היא "להוכיח שארץ ישראל כולה שלנו מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת".

בגבעה בטוחים שזו רק התחלה: "הקמנו כבר את גבעת אור אהוביה בתחילת מלחמת חרבות ברזל והיד עוד נטויה". גולדשטיין מציינת: "זו רק פריצת דרך אחת בדרך לארץ ישראל השלמה, אנחנו משקיעים בחיבור כלל הציבור הישראלי. אנחנו עוד נגיע לסוריה, לבנון ועיראק. אפילו באל ג'זירה הבינו את זה".

בכתבה זו דובר על כך שהבנות בגבעות מהוות "איום רציני" בטענה שהן תופסות שטחים נרחבים ומקימות יישובים עם הרבה משפחות, וכן שמדובר בקטינות שאינן יכולות לקבל סנקציות בינלאומיות. בנוסף, באופן אירוני, נאמר שהן מקבלות הכשרה צבאית בחסות ממשלת הימין. הכתבה באל ג'זירה הסתיימה באמירה שהאיום הרציני באותן בנות הוא חזון ארץ ישראל השלמה.

בכתבה זו דובר על כך שהבנות בגבעות מהוות "איום רציני" בטענה שהן תופסות שטחים נרחבים ומקימות יישובים עם הרבה משפחות, וכן שמדובר בקטינות שאינן יכולות לקבל סנקציות בינלאומיות. בנוסף, באופן אירוני, נאמר שהן מקבלות הכשרה צבאית בחסות ממשלת הימין. הכתבה באל ג'זירה הסתיימה באמירה שהאיום הרציני באותן בנות הוא חזון ארץ ישראל השלמה.