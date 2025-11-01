סקר פנימי שנערך בין מתפקדי ליכוד חושף שם מפתיע: דווקא רון דרמר הוא המועמד המוביל להחליף את נתניהו. אחריו ישראל כ"ץ, ובהמשך אוחנה, לוין ואת החמישייה סוגר אלי כהן

סקר פנימי שבוצע לאחרונה בקרב מתפקדי הליכוד בוחן את שאלת המנהיגות ב"יום שאחרי נתניהו".

הסקר שבוצע באמצעות מסרונים, שאל את השאלה הפשוטה: "במידה ונתניהו יחליט לפרוש מראשות הממשלה, מי מבין חברי הליכוד הבאים הכי ראוי בעיניך לכהן כראש ממשלה?".

התוצאות משרטטות מפת כוח חדשה, שבראשה ניצב רון דרמר, לשעבר שגריר ישראל בארה"ב. דרמר, שאינו מכהן כחבר כנסת, זוכה לתמיכה של 17.4% מהנשאלים, ומקבל 531 קולות מתוך סך של 3049 קולות בסקר. נתון זה ממצב אותו בפער משמעותי כמועמד המוביל והמועדף על מתפקדי התנועה לשמש כמנהיג הבא.

המתמודד מספר קולות אחוז 1 רון דרמר 531 17.4% 2 ישראל כץ 442 14.5% 3 אמיר אוחנה 293 9.6% 4 יריב לוין 283 9.3% 5 אלי כהן 277 9.1% 6 גלעד ארדן 271 8.9% 7 ניר ברקת 201 6.6% 8 יואב גלנט 171 5.6% 9 גדעון סער 150 4.9% 10 אבי דיכטר 146 4.8% 11 יולי אדלשטיין 116 3.8% 12 מירי רגב 95 3.1% 13 דני דנון 73 2.4% סה"כ 3049 100%

במקום השני נמצא שר הביטחון ישראל כ"ץ, שמקבל נקודות על ניהול המלחמה מול איראן, תימן וחמאס, ויש לציין שהוא מזוהה עם הנהגת המפלגה הוותיקה. כ"ץ מעט אחרי דרמר עם 14.5% מהקולות (442 קולות). במקום השלישי בריחוק יחסית נמצא יו"ר הכנסת אמיר אוחנה עם 9.6% (293 קולות), המשקף את כוחו העולה בשנים האחרונות.

לוין רק רביעי כהן מפתיע במקום החמישי

הטבלה חושפת קרב צמוד מאוד בין המועמדים הבאים. יריב לוין, סגנו של נתניהו, נתמך על ידי 9.3% (283 קולות), ואילו שר החוץ לשעבר אלי כהן סוגר את חמישיית המובילים עם 9.1% (277 קולות). ההפרש המזערי בין המקומות 3-6 (פחות מחצי אחוז בין אוחנה לכהן) מעיד על חוסר קונצנזוס ברור בקרב השורה השנייה.

במקום השישי נמצא השר לשעבר והשגריר לשעבר גלעד ארדן עם 8.9% (271 קולות) כשהוא לא נמצא במרכז העניינים הליכודי בשלוש השנים האחרונות. אחריו ניר ברקת עם 6.6%. וודקא השם הכי מפתיע הוא יואב גלנט שאחרי שפרש בטריקת דלת מהכנסת עוד מקבל 5.6% יותר למשל מגדעון סער. אבי דיכטר ויולי אדלשטיין שעוד פעם חלם להתמודד מול נתניהו מקבלים פחות מ-5% ואת הרשימה סוגרים דני דנון ומירי רגב.

חשוב לציין כי הסקר, כמו רוב הסקרים סוקר מצביעים חופשיים בליכוד, ואינו מתייחס ל"קבלני הקולות" ול"דילים" בתוך מרכז הליכוד, שבדרך כלל נותנים יתרון לפעילים המעורים יותר עם השטח בליכוד.