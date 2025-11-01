בבאר שבע נפטרה במהלך השבת האשה הצדקנית מרת וורדה אבוטבול ז"ל, אמו של ח"כ הרב משה אבוטבול הי"ו מסיעת ש"ס.

לווייתה תערך הלילה, מוצאי שבת בשעה 22:00 בבית העלמין הישן באר שבע. יהי זכרה ברוך.