הערב ומחר, י"א חשוון, חל יום פטירתה של רחל אמנו. אלפים צפויים לפקוד את מקום קבורתה בקבר רחל שבבית לחם.
לצורך כך, פרסמה המשטרה הנחיות לציבור המבקרים:
הנחיות כלליות
▪לרשות הציבור יופעלו חניונים במתחם איצטדיון טדי, וממנו יופעל מערך תחבורה ציבורית (בתשלום) למתחם קבר רחל.
▪החל משעה 20:00 במוצאי שבת ועד ראשון בערב. ההגעה למתחם הקבר תהיה באמצעות קווים 663, 664 בלבד שיעמדו לרשות הציבור בתדירות גבוהה, בחניון המערבי של טדי בלבד.
▪ההגעה לחניון טדי תתאפשר לרכבים פרטיים (חניה בחניון המזרחי- הארנה) בלבד או באמצעות תחבורה ציבורית (קווים: 5, 6, 9, 12, 14, 17, 18, 31, 33, 35, 77, 504, 506, 509, 516, 531, 540) כמו כן, בשעות הלילה יופעל קו 6א׳ מבנייני האומה ישירות לטדי . (יש לשים לב כי קווים 163 ו-238 לא יפעלו כלל).
התחנות בצומת דרך חברון/ הרוזמרין מבוטלות ולא ניתן להגיע מהן לכיוון הקבר וממנו.
הנחיות למערך היסעים:
▪אוטובוסים פרטיים יופנו לחניון אצטדיון טדי, משם הנוסעים יוסעו באמצעות מערך התחבורה הציבורית הייעודי.
▪כניסה למתחם קבר רחל תותר להיסעים המאורגנים שנקבעו ונכים הנעזרים בכיסא גלגלים.
▪לא תותר תנועת הולכי רגל לאורך ציר נסיעת האוטובוסים, בין צומת הרוזמרין לקבר רחל.
הסדרי תנועה ועומסים צפויים:
▪בשל עומסי תנועה הצפויים, מומלץ להגיע לאזור גילה דרך ציר 50 (בגין דרום).
▪צומת דרך חברון- רוזמרין ייחסם לתנועה.
▪לנוסעים לשכונת הר חומה מומלץ להשתמש בציר דרך חברון.
▪לא תותר תנועת כלי רכב מצומת הרוזמרין לכיוון מתחם קבר רחל.
▪לא תותר חנייה ברחוב הרוזמרין ובדרך חברון, במקום תבוצע אכיפה מוגברת וגרירת כלי רכב שיחנו שלא כחוק.
▪צומת הרוזמרין, צומת המנהרות וצומת טנטור צפויים להיסגר לסירוגין בהתאם לעומסי התנועה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים