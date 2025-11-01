לרגל יום פטירת רחל אימנו המשטרה פרסמה את דרכי ההגעה בתחבורה ציבורית למתחם הקבר. לא ניתן להגיע למקום בתחבורה פרטית. כל הפרטים

הערב ומחר, י"א חשוון, חל יום פטירתה של רחל אמנו. אלפים צפויים לפקוד את מקום קבורתה בקבר רחל שבבית לחם.

עוד באותו נושא מריבו ועד רייכל: השירים הכי מרגשים על רחל אמנו 16:02 | לינוי משעלי 8 0 😀 👏

לצורך כך, פרסמה המשטרה הנחיות לציבור המבקרים:

הנחיות כלליות

▪לרשות הציבור יופעלו חניונים במתחם איצטדיון טדי, וממנו יופעל מערך תחבורה ציבורית (בתשלום) למתחם קבר רחל.

▪החל משעה 20:00 במוצאי שבת ועד ראשון בערב. ההגעה למתחם הקבר תהיה באמצעות קווים 663, 664 בלבד שיעמדו לרשות הציבור בתדירות גבוהה, בחניון המערבי של טדי בלבד.

▪ההגעה לחניון טדי תתאפשר לרכבים פרטיים (חניה בחניון המזרחי- הארנה) בלבד או באמצעות תחבורה ציבורית (קווים: 5, 6, 9, 12, 14, 17, 18, 31, 33, 35, 77, 504, 506, 509, 516, 531, 540) כמו כן, בשעות הלילה יופעל קו 6א׳ מבנייני האומה ישירות לטדי . (יש לשים לב כי קווים 163 ו-238 לא יפעלו כלל).

התחנות בצומת דרך חברון/ הרוזמרין מבוטלות ולא ניתן להגיע מהן לכיוון הקבר וממנו.

הנחיות למערך היסעים:

▪אוטובוסים פרטיים יופנו לחניון אצטדיון טדי, משם הנוסעים יוסעו באמצעות מערך התחבורה הציבורית הייעודי.

▪כניסה למתחם קבר רחל תותר להיסעים המאורגנים שנקבעו ונכים הנעזרים בכיסא גלגלים.

▪לא תותר תנועת הולכי רגל לאורך ציר נסיעת האוטובוסים, בין צומת הרוזמרין לקבר רחל.

הסדרי תנועה ועומסים צפויים:

▪בשל עומסי תנועה הצפויים, מומלץ להגיע לאזור גילה דרך ציר 50 (בגין דרום).

▪צומת דרך חברון- רוזמרין ייחסם לתנועה.

▪לנוסעים לשכונת הר חומה מומלץ להשתמש בציר דרך חברון.

▪לא תותר תנועת כלי רכב מצומת הרוזמרין לכיוון מתחם קבר רחל.

▪לא תותר חנייה ברחוב הרוזמרין ובדרך חברון, במקום תבוצע אכיפה מוגברת וגרירת כלי רכב שיחנו שלא כחוק.

▪צומת הרוזמרין, צומת המנהרות וצומת טנטור צפויים להיסגר לסירוגין בהתאם לעומסי התנועה.