בסרטון שהעלתה לאינסטגרם חשפה שירלי לוי את סיפור תאונת הדרכים בה נהרגה אחותה שירן ושיתפה אותו עם העוקבים "לא יכולה להמשיך בלי לשתף"

בתאריך ה-9 בספטמבר, אחותה הקטנה של יוצרת התוכן שירלי לוי, שירן לוי ז"ל, נהרגה בתאונת דרכים.

הדבר קרה במהלך משמרת של שירן ז"ל, אשר עבדה בשליחויות וביצעה אותן על הקטנוע שלה.

עד היום לא שיתפה שירלי בפרטי המקרה, אבל הערב (מוצ"ש) החליטה לחשוף את הפרטים כדי לעודד נהגים לשמור על חוקי התנועה.

בסרטון הוויראלי ששיתפה ברשתות החברתיות היא מסבירה כי התאונה לא קרתה באשמת אחותה אשר שמרה על חוקי הדרך, על המהירות המותרת, ואף חבשה קסדה כחוק.

לדבריה, התאונה התרחשה בגלל נהג שנכנס לצומת ברמזור אדום, ופגע באחותה. מותה של שירן ז"ל נקבע במקום.